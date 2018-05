 »  V Praze vystoupí autor robotky Sophia. Goertzel chce prosadit obecnou AI

Jan Sedlák

V jednom z posledních dílů parodického seriálu Silicon Valley, který vysílá stanice HBO, se objevila také nejslavnější robotická bytost současnosti – Sophia od hongkongské firmy Hanson Robotics (vždy mi to připomene Hanka Robotics z Ghost in the Shell). Sophia se před pár dny ukázala také v rámci Týdne inovací v Praze. A toto pondělí na ČVUT vystoupil její spolutvůrce (v Hanosu pracuje jako Chief Scientist) Ben Goertzel.

Sophia je v poslední době často ukazována v médiích a mnoha lidem zabývajících se umělou inteligencí dost leze na nervy. Namítají, že nejde o skutečnou umělou inteligenci a že „haló“ kolem ní u lidí vyvolává nesplnitelná očekávání toho, co AI dokáže a bude moci dokázat. „Hype“ ještě více rozjel fakt, že Saúdská Arábie Sophii udělila občanství.

Sám Goertzel je jednou z nejviditelnějších postav zabývajících se takzvanou Artificial General Intelligence (AGI), tedy obecnou umělou inteligencí. Do Prahy se brzy vrátí, vystoupí totiž na konferenci Human Level AI, kterou v srpnu pořádá tuzemská společnost GoodAI. Ta se AGI rovněž zabývá.

Goertzel v rámci AGI rozjel několik iniciativ, které chce i při další návštěvě našeho hlavního města více představit. Základní komponentou Sophie je například open source framework OpenCog. Ten se snaží vytvořit systém různých algoritmů, které se mohou navzájem propojit a spolupracovat. „Nevěřím, že v AGI existuje jeden hlavní algoritmus, bude jich více,“ uvedl Goertzel na ČVUT.

Vědec, který věří, že by se AGI mohla objevit už do deseti let, se dále zabývá projektem SingularityNET, který chce vytvořit decentralizovaný systém AI. Na něj nedávno v rámci ICO získal pěkné peníze – tokeny v hodnotě 36 milionů dolarů se prodaly prakticky okamžitě. Goertzel androidku Sophii mimo jiné označuje za tiskovou mluvčí SingularityNET.

Goertzel vedle technických záležitostí AI řeší také etické otázky. Fyzická schránka Sophie je například dostupná ve 12 modelech. Je to charakter reprezentovaný více robotickými těly. „Když těchto těl uděláme tisíc, budou také občany Saúdské Arábie?“

Role Sophie v seriálu Silicon Valley byla i v tom, že k ní její tvůrce pociťoval až mírně úchylný vztah. Goertzel na dotaz Lupy odpověděl, že takové pocity k robotce nemá a že někdy cítí spíše frustraci.