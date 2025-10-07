Lupa.cz  »  Policiie vyšetřuje kyberkriminalitu, podklady sbírala i v rozhlase. V případu zadržela dvě osoby

Policiie vyšetřuje kyberkriminalitu, podklady sbírala i v rozhlase. V případu zadržela dvě osoby

Filip Rožánek
Dnes
Český rozhlas, ČRo Autor: Karel Choc, Internet Info

Do hlavní budovy Českého rozhlasu na pražských Vinohradech dnes kolem poledne dorazila Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Vyšetřuje kyberkriminalitu, přičemž Český rozhlas je v pozici poškozeného.

Probíhající úkony trestního řízení potvrdili Lupě v průběhu odpoledne mluvčí Českého rozhlasu, mluvčí policejního prezidia i státní zástupce Martin Bílý. Informování o věci si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.

„Úkony trestního řízení vykonává Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, přičemž byly zadrženy dvě osoby, z nichž u jedné bylo rozhodnuto policejním orgánem o zahájení trestního stíhání. Jedná se o trestnou činnost související s kyberkriminalitou. Bližší informace v současnosti nelze sdělovat,“ napsal Lupě státní zástupce Martin Bílý.

„Mohu potvrdit, že v budově Českého rozhlasu na Vinohradech proběhlo šetření Policie ČR v rámci vyšetřování případu, ve kterém Český rozhlas figuruje v roli poškozeného. Zároveň zdůrazňuji, že nikdo z trestně stíhaných není zaměstnancem Českého rozhlasu. S Policií ČR rozhlas plně spolupracuje a bude i nadále k dispozici pro jakékoliv další informace, které státní autority mohou potřebovat. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit další podrobnosti,“ řekla Lupě mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová.

