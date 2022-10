V Radě Českého rozhlasu je volné místo, sněmovna přijímá přihlášky

Autor: Karel Choc, Internet Info

Do 10. listopadu se mohou hlásit zájemci o jedno volné místo v Radě Českého rozhlasu. Výzvu k podávání přihlášek vypsala předsedkyně sněmovny poté, co na svůj post rezignoval Jiří Šuchman. Ten se stal členem Rady Českého telekomunikačního úřadu.





Kandidáty mohou navrhovat organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.





Volební výbor sněmovny poté uspořádá veřejné slyšení, při němž se představí všichni uchazeči. Následně zúží kandidátní listinu na maximálně tři jména. Novou členku nebo nového člena Rady Českého rozhlasu pak vyberou poslanci.

Mandát po Jiřím Šuchmanovi je zkrácen do 8. července 2027, protože místa uvolněná rezignací člena rady se doplňují jen na dobu zbývající do původního funkčního období. Jiří Šuchman byl do rozhlasové rady zvolen v červenci 2021.