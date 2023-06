V Radě Českého rozhlasu skončil Vítězslav Jandák

Autor: Český rozhlas

Po šesti letech vypršelo v pátek 9. června funkční období člena Rady Českého rozhlasu Vítězslava Jandáka. Herce a bývalého poslance za ČSSD zatím nikdo nenahradí. Rozhlasová rada bude dočasně zasedat jen v osmi lidech.





Standardně by nyní sněmovna měla vypsat termín pro přihlášky kandidátů na uvolněné místo. Protože ale parlament projednává novelu mediálních zákonů, která do volby radních zapojí také Senát, je doplnění mediálních rad prozatím odloženo. Mediální novela je nyní v Senátu, platit bude od 1. října.





„Novela mění jak zákon o České televizi, tak zákon o Českém rozhlasu. Pokud bychom teď zahájili proces voleb členů rad, tak bychom na několik let znemožnili Senátu, aby obsadil místa, která by mu podle té novely příslušela,“ vysvětlil Jan Jakob (TOP 09) při dubnovém zasedání mediálního výboru sněmovny.

Senátoři podle novely budou volit celkem tři členy rozhlasové rady. Měli by tedy rozhodnout o uvolněném místě po Vítězslavu Jandákovi. Další dva stávající členové Rady Českého rozhlasu budou „přiřazeni“ k Senátu losem po účinnosti novely, ale své mandáty dokončí ještě podle původního funkčního období.

Obdobně bude nekompletní Rada České televize, kde na přelomu června a července vyprší funkční období tří členů – Martina Doktora, Reného Kühna a Tomáše Samka. Televizní rada proto bude do účinnosti novely a volby nových „senátních“ radních zasedat jen ve dvanácti lidech. Po přijetí novely se počet členů Rady ČT zvýší na osmnáct. Senát vybere nástupce za radní Doktora, Kühna a Samka, plus vybere tři nové. Stihne to ale asi až v závěru roku.