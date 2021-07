V Radě Českého rozhlasu usedne Jiří Šuchman, rozhodli poslanci

Rada Českého rozhlasu bude po několika měsících opět kompletní. Poslanecká sněmovna v tajném hlasování vybrala nového člena, který obsadí místo uvolněné po dubnové rezignaci Petra Arenbergera. Největší podporu od poslanců dostal Jiří Šuchman, uvedl na Twitteru poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

Vystudovaný ekonom působil na manažerských pozicích především v telekomunikačních firmách a byl prezidentem Asociace provozovatelů mobilních sítí. V současné době je předsedou Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Tuto pozici bude muset vzhledem ke zvolení členem rady opustit, jde o vzájemně neslučitelné funkce.



Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas Jiří Šuchman

„Proč vlastně rozhlas? Před 2,5 lety jsem kandidoval do Dozorčí komise Rady ČRo. Telekomunikace a média mají mnoho společného, ať už regulačně nebo legislativně,“ vysvětlil svou motivaci Jiří Šuchman při veřejném slyšení. „Dříve jsem se seznámil s fungováním Českého rozhlasu, když jsem se účastnil různých rozhovorů a debat. Teď, co působím v Dozorčí komisi, jsem se mohl seznámit s fungováním z druhé strany. Když se naskytla možnost kandidovat na volné místo, moc dlouho jsem neváhal,“ podotkl. Nejblíž má k problematice hospodaření, ekonom by podle něj měl sedět i přímo v radě, ne jen v poradním orgánu, kterým je právě Dozorčí komise.

Jiří Šuchman míní, že Český rozhlas čekají velké výzvy v hospodaření, pokud bude skutečně zrušena výjimka z účtování DPH. Rozpočtový dopad bude v tom případě kolem 120–130 milionů korun. „Byla by škoda rušit stanice nebo omezovat výrobu, k úsporám dojde napříč rozpočtem,“ uvedl. Stát by si podle něj měl ujasnit, co všechno od Českého rozhlasu chce. „Jsem zastánce toho, že by se poplatky měly zvednout, od roku 2005 jsou stejné,“ upozornil dále.