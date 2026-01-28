Lupa.cz  »  V Radě ČTK bude Jiří Ovčáček. Do mediálního výboru míří Gabriela Sedláčková z Motoristů

V Radě ČTK bude Jiří Ovčáček. Do mediálního výboru míří Gabriela Sedláčková z Motoristů

Filip Rožánek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Jiří Ovčáček Autor: David Sedlecký, via Wikimedia Commons, podle licence: CC BY-SA 4.0
Jiří Ovčáček

Poslanci ve středu v tajné volbě rozhodli, že v kontrolním orgánu tiskové agentury ČTK usedne bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Jeho jméno navrhli poslanci za hnutí ANO, v tajném hlasování obdržel 94 hlasů. 

V rozpravě před hlasováním nikdo nevystoupil. Mandát člena Rady ČTK trvá pět let. Kontrolní orgán má mít ze zákona celkem sedm členů, ale aktuálně zasedal v pěti lidech, protože v roce 2024 skončil mandát Angeliky Bazalové a v roce 2025 skončilo funkční období Aleše Marečka. Od té doby až dodnes poslanci nikoho nového nezvolili.

Druhé volné místo v Radě ČTK zatím zůstává neobsazené. Z volby odpadl kandidát KDU-ČSL Jakub Heikenwälder, do druhého kola hlasování postupují kandidátka SPD Romana Žatecká a kandidát Pirátů René Levínský. Romana Žatecká neuspěla jen těsně, ke zvolení potřebovala alespoň 89 hlasů a dostala jich 87. René Levínský měl podporu 67 zákonodárců.

Poslanecká sněmovna také hlasovala o změnách v orgánech Poslanecké sněmovny. V širším balíku rezignací a nominací schválila, že se novou členkou Výboru pro mediální záležitosti stane Gabriela Sedláčková z poslaneckého klubu Motoristů sobě. Výbor například projednává připravované mediální zákony a pořádá veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. 

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).