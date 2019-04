 »  V Radě ČTK bude Michaela Marksová-Tominová, porazila Josefa Šlerku

Filip Rožánek

Poslanecká sněmovna zvolila na volné místo v Radě České tiskové kanceláře bývalou ministryni sociálních věcí Michaelu Marksovou-Tominovou, kterou navrhla ČSSD. Mandátu se ujme od 8. května 2019, den předtím vyprší druhé funkční období radního Vladimíra Cisára (také navržen ČSSD).

Jejím protikandidátem byl vysokoškolský pedagog, analytik a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka. Nominovali ho Piráti.

V tajném hlasování obdržela Marksová-Tominová 87 hlasů, Šlerka 30 hlasů.

Rada ČTK má sedm členů, jejichž funkční období je pět let. Rozhoduje o stížnostech na činnost tiskové agentury, jmenuje a odvolává generálního ředitele, schvaluje také rozpočet ČTK.

V současném složení jsou tři členové nominovaní hnutím ANO (Miroslav Augustin, Petr Žantovský, Pavel Foltán), po jednom členovi pak nominovaly ODS (Jaroslava Wenigerová), KDU-ČSL (Jakub Heikenwälder), SPD (Jana Gáborová) a ČSSD (dosud Vladimír Cisár, nově Michaela Marksová-Tominová).

Poslanec Pirátů Tomáš Martínek oznámil, že strana navrhne Josefa Šlerku i do další blížící se volby členů Rady ČTK. Tentokrát se v ní uvolní dva mandáty. „Budeme doufat, že vládní část poslanců potvrdí svá slova o nutnosti obsazovat důležité pozice odborníky. Pokud by vládní část poslanců respektovala poměrné zastoupení, o kterém často hovoří, měl by být odborný nezávislý nominant Pirátů zvolen,“ řekl.