 »  V roce 2022 má internetem protéci více dat než v celé jeho dosavadní historii

Karel Wolf

V roce 2022 má vzniknout větší objem datového provozu než za předchozích 34 let od spuštění internetu, tvrdí to alespoň studie Cisco VNI IP Traffic Forecast 2017–2022. Ta se zabývá dopadem, jaký budou mít uživatelé, zařízení a další trendy na globální IP sítě v letech 2017 až 2022.

Od jeho počátku v roce 1984 proteklo internetem přes 4,7 zettabytů dat, v roce 2022 jím má ovšem protéci již 4,8 ZB, tedy o něco více než v celé jeho dosavadní historii. Prognóza dále tvrdí, že do roku 2022 dosáhne podíl uživatelů internetu 60 % světové populace. K internetu navíc bude připojeno přes 28 miliard zařízení a video bude tvořit 82 % veškerého IP provozu. V regionu střední a východní Evropa, kam patří i Česká republika, předvídá studie v příštích čtyřech letech trojnásobný nárůst přenesených dat. V roce 2022 tak projde v tomto regionu internetem 25 exabytů měsíčně.

Do 2022 by také měl dosáhnout počet uživatelů internetu 4,8 miliardy, zatímco v roce 2017 jich bylo 3,4 miliardy, tj. asi 45 % světové populace. Zařízení by ale mělo být k internetu připojeno podstatně více, a to 28,5 miliardy oproti 18 miliardám v roce 2017. Na každého člověka tak průměrně připadne 3,6 připojených zařízení (v roce 2017 to bylo 2,4 na osobu), více než polovina z nich bude v roce 2022 komunikovat především mezi sebou navzájem (M2M).

Co se týče rychlosti koncového broadbandového připojení, to by se mělo v průměru zdvojnásobit, ze současných 39,0 Mb/s na 75,4 Mb/s. Průměrná rychlost Wi-Fi připojení se má dokonce více než zdvojnásobit z dnešních 24,4 Mb/s na 54,0 Mb/s a průměrná rychlost mobilního připojení se celosvětově více než ztrojnásobí z dnešních 8,7 Mb/s na 28,5 Mb/s.