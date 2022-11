V rozhlasové radě usedne Jiří Dohnal, Jiřina Rosáková, nebo Ondřej Zicha

Autor: Filip Rožánek

Sněmovní volební výbor vybral tři adepty na volné místo v Radě Českého rozhlasu. Po čtvrtečním veřejném slyšení postoupili do finále Jiří Dohnal, Jiřina Rosáková a Ondřej Zicha.





„V případě, že budu zvolen, budu dbát o důsledné naplňování ducha i litery Kodexu Českého rozhlasu. Ze všech aktérů rozhlasového vysílání je pro mne nejdůležitější posluchač. Významnou skupinou jsou i nevidomí spoluobčané. Já osobně jsem 18 let nechával přepisovat některé noty, které jsem vydával v Českém rozhlase, do Braillova notopisu,“ představil se poslancům Jiří Dohnal.





Dlouholetý redaktor hudebního nakladatelství Českého rozhlasu apeloval na zlepšení finanční situace, rozvoj nových technologií a navrhl propojit integrovaný záchranný systém s digitálním rozhlasovým vysíláním. „Když si koupíte digitální rádio, tak na tom je už možné udělat, že i když je vypnuté, ale dostane impuls třeba právě od záchranného systému, tak dostanete informaci z tohoto rádia. I tímhle způsobem by do budoucna mohl rozhlas a integrovaný záchranný systém pracovat,“ rozvinul svou myšlenku.

Scénáristka a publicistka Jiřina Rosáková označila Český rozhlas za poslední inteligentní médium a členství v radě za prestižní záležitost. „Moje profesní kariéra začala v rozhlase, následně pokračovala s nějakými odbočkami, protože mám poměrně široký záběr, ale rozhlas mi dal to základní. Umožnil mi profesně vyrůst. Dokázala jsem se tam naučit spoustu věcí. A já jsem se rozhodla, že by nebylo od věci to tomu rozhlasu teď vrátit,“ popsala svou motivaci ke kandidatuře.

Jiřina Rosáková je manželka moderátora Jana Rosáka, který na stanici ČRo Dvojka uvádí několik pořadů. V případě jejího zvolení do rady by ale musel s moderováním přestat, protože zákon nedovoluje, aby radní nebo jejich rodinní příslušníci pracovali v rozhlase. „Je mi to jasné, ale přijde mi to jako úsměvná záležitost. Kdybych byla milenka pana generálního, tak to tu nikomu z vás tady nebude vadit, ani tomu zákonu. Kdybych byla něčí kamarád, který bude potřebovat teplé hnízdo na šest let, tak to také nikomu vadit nebude. Ale protože jsem manželka, tak poškodím svého manžela tím, že ho vyrazí z rádia, když já se dostanu do rady,“ podotkla. Je prý ale v klidu, protože se zvolením nepočítá.

Vystudovaný divadelní scénograf Ondřej Zicha řekl, že „posláním veřejnoprávního média je ukázat možnosti dialogu“. „Máme fantastickou věc – veřejnoprávní média, a tu je v dnešní době nesmírně důležité ochránit. Je to důležité i pro vás jako demokraticky zvolené poslance. Kde jinde dostat vyvážený prostor než ve veřejnoprávním médiu?“ ptal se řečnicky při veřejném slyšení.

Českému rozhlasu by jako radní nechtěl říkat, co má dělat, ale navrhoval by například mírně rozšířit spektrum komentátorů ČRo Plus. Vysílání by mělo obsáhnout postoje od mladé generace až po seniory, aby si každý mohl vybrat.

Ondřej Zicha nakonec získal z postupujících kandidátů nejvíc hlasů, podpořilo ho 15 členů volebního výboru. Jiřina Rosáková a Jiří Dohnal získali shodně 8 hlasů.

Ze tří finalistů vybere sněmovna jednoho nového člena Rady Českého rozhlasu. Hlasování bude na programu následující řádné schůze sněmovny, která začne 12. prosince.