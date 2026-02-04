V Seznamu vytvořili divizi, díky které se AI má šířit firmou. Do jejího čela nastupuje Ondřej Bartůněk

Management společnosti Seznam.cz se rozrostl o Ondřeje Bartůňka, který od února nastoupil do čela nově vytvořené Divize automatizace a podpory prodeje. Zaměří se na technologický rozvoj v této oblasti. Bartůněk přichází z komunikačního holdingu WPP Media, kde působil mimo jiné v roli CEO agentury Mindshare. V Seznamu se s jeho nástupem hovoří o rozšíření role umělé inteligence.
V pozici se jménem Chief Growth Operations Officer Bartůněk odpovídá za technologickou podporu růstu obchodních výnosů a optimalizaci procesů. Na starosti bude mít i oblasti spojené s administrací reklamních kampaní, rozvojem interních systémů nebo automatizovanou komunikací se zákazníky.
Při tom firma důsledně zmiňuje umělou inteligenci. „V posledním roce jsme si v praxi ověřili, že smysluplné využití AI výrazně zrychluje práci vývojových týmů a zlepšuje škálovatelnost produktů, například u e-commerce databáze,“ vysvětluje Ondřej Krišica, člen správní rady Seznam.cz. Podle něj AI zároveň uvolňuje kapacity týmů pro práci s vyšší přidanou hodnotou. „Založením nové divize chceme tyto přístupy rozšířit napříč celým Seznamem – s využitím našich vlastních AI technologií, a to kromě kontinuální podpory práce vývojových týmů nově zejména v podpoře obchodu a provozních procesech,“ říká.
Ondřej Bartůněk má více než patnáct let zkušeností v oblasti médií, adtechu a řízení týmů v mezinárodním prostředí. Významnou část kariéry strávil v komunikačním holdingu WPP Media, kde postupně prošel několika rolemi až po CEO Mindshare. Souběžně působil také v rámci GroupM Czech Republic na pozici Chief Digital Officer. Dříve působil ve firmě Adform, kde vedl týmy v Česku, Turecku a Spojených arabských emirátech.