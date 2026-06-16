V zákoně o financování ČT a ČRo chybí částky. Ministerstvo probere změnu systému s Bruselem

Vláda v pondělí večer zveřejnila projednanou podobu zákona, který má financování České televize a Českého rozhlasu přesunout z poplatků do státního rozpočtu. Dokument v elektronické knihovně legislativy však neobsahuje částky, které oznámil ministr kultury Oto Klempíř na tiskové konferenci po jednání vlády. V příslušných paragrafech jsou jen vytečkovaná místa.
Jde o důsledek toho, že parametry zákona zůstaly utajené až do poslední chvíle. O částkách se jednalo teprve na zasedání vlády a do samotného dokumentu je už zjevně nikdo nedopsal. „Nevěděl to nikdo až do dnešního rána. Včera večer jsem se díval na Českou televizi, tak tam si stěžovali, že to nevědí. Byl jsem spokojený, že jsme to utajili. Nikdo to nevěděl, takže jsme to schválili dneska ráno,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělní tiskové konferenci.
Právním základem schváleného návrhu je původní zákon ministra kultury Oto Klempíře. Po vypořádání připomínek z meziresortního řízení z něj ale prakticky nic nezůstalo. Většinu připomínek totiž ministerstvo akceptovalo a jeho aparát celý chystaný zákon přepsal včetně názvu.
Spolu se zákonem nahráli úředníci do systému i další dokumenty, především hodnocení dopadů regulace (RIA) a revidovanou důvodovou zprávu. Z důvodové zprávy vyplývá, že se vláda kvůli změně financování obrátí na Evropskou komisi se žádostí o předběžné stanovisko. Zjednodušeně řečeno bude chtít vědět, jestli přechod od poplatků k rozpočtovému příspěvku představuje tak zásadní změnu veřejné podpory, že by ji měl Brusel nejprve posoudit kvůli pravidlům hospodářské soutěže.
Vláda zároveň tvrdí, že nová úprava je v souladu s evropským aktem o svobodě médií (EMFA). Veřejnoprávní média mají na plnění veřejné služby dostávat příspěvek ze státního rozpočtu, který bude mít povahu mandatorního výdaje a jehož výši přímo určí zákon. Návrh počítá i s valorizací příspěvku, aby jeho reálná hodnota v čase neklesala. „Navržená úprava je tedy založena na předem stanovených, transparentních a objektivních kritériích,“ uvádí důvodová zpráva.
Doprovodné hodnocení dopadů regulace ale přiznává i rizika. Přesun financování do státního rozpočtu podle něj zvyšuje význam transparentních, zákonných a předvídatelných pravidel pro poskytování příspěvků, „aby nedocházelo k ad hoc politickému ovlivňování financování médií veřejné služby“. Bez dostatečných garancí by podle dokumentu rozpočtové financování mohlo zvyšovat riziko politického tlaku nebo netransparentního rozhodování o výši prostředků.
Ministr kultury však na tiskové konferenci prohlásil, že podle něj není žádná zvláštní ochrana médií potřeba. Podobně se pro média vyjádřil třeba místopředseda sněmovny Patrik Nacher.
V hodnocení dopadů regulace je také vysvětleno, proč vláda zvolila právě financování ze státního rozpočtu. Tato varianta podle dokumentu „nebyla vybrána proto, že by měla nejnižší náklady nebo nejnižší rizika, ale proto, že nejkomplexněji odpovídá Programovému prohlášení vlády a cílovému stavu regulace“.
Samotnou systémovou reformu označuje zpráva za největší změnu a zároveň za „nejrizikovější volbu“. Reforma sice ruší přímou poplatkovou povinnost a do budoucna odstraňuje poplatkovou administrativu, podle materiálu ale nese nejvyšší fiskální a institucionální rizika. Její vhodnost závisí na splnění několika podmínek: na zákonem předvídatelném a automatickém mechanismu financování, na dostatečné výši příspěvku odpovídající reálnému rozsahu veřejné služby, na valorizaci chránící systém před inflací, na zárukách nezávislosti na politickém rozhodování a na vhodném nastavení procesů při ukončování poplatkové evidence a vypořádání nedoplatků a přeplatků.
Bez nich by reforma mohla vést k oslabení finanční nezávislosti médií, ke krátkodobým rozpočtovým tlakům, k omezení rozsahu veřejné služby nebo k výkladovým sporům o vztah mezi kontrolou hospodaření a redakční autonomií
Financování veřejnoprávního vysílání spadá primárně do pravomoci členských států a unijní právo jim ponechává prostor pro volbu způsobu financování. Zvláštní postavení veřejnoprávních médií zakotvuje takzvaný amsterodamský protokol připojený ke Smlouvě o fungování EU. Podle něj mohou státy veřejnoprávní vysílání financovat, pokud prostředky slouží k plnění veřejné služby a neovlivňují hospodářskou soutěž v rozporu se společným zájmem. Stabilní a předvídatelný systém financování přitom EMFA řadí mezi předpoklady nezávislosti veřejnoprávních médií.