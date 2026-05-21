Lupa.cz

Václav Moravec spustil placený web, nabídne pět pořadů týdně

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie

Bývalý moderátor České televize Václav Moravec ve čtvrtek 21. května zahájil provoz vlastního mediálního projektu. Se svým týmem nabízí předplatitelům několik původních pořadů týdně.

Provozovatelem stránek Moravec.cz je společnost Moravec Media s.r.o., v níž je Václav Moravec jediným majitelem a investorem. Jako provozovnu firma uvedla Kongresové centrum Praha. Mottem projektu je heslo „Fakta na prvním místě“.

Web nabízí dva tarify předplatného. Roční přístup za 1990 korun zahrnuje kompletní obsah bez reklam, pět exkluzivních pořadů týdně a možnost osobního setkání s tvůrci a Václavem Moravcem. Měsíční předplatné za 199 korun obsahuje stejnou nabídku s výjimkou setkání s tvůrčím týmem. Spuštění mobilní a televizní aplikace projekt avizuje na červen 2026. Technické řešení dodává společnost Tivio.

Václav Moravec a jeho kolegové

Václav Moravec s kolegy z nového mediálního projektu

Autor: Moravec Media

V programové nabídce je pět titulů. Formát 1:1 přináší rozhovory s osobnostmi, Populace mapuje Česko v datech a přidává odborné komentáře k výzkumům. Pořad Kontexty představuje hloubkový rozbor vybraného tématu týdne. Premiérový díl se věnuje agresivitě dětí. Formát Generace přináší diskuse osobností se studenty středních škol, první díl natočený na pražském Výstavišti se zabývá proměnou demokracie v diktaturu.

Poslední formát Poledne s Moravcem nabídne politickou diskusi týdne. Premiérovými hosty budou v neděli 24. května vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka a poté bývalí premiéři Mirek Topolánek a Jiří Rusnok.

Václav Moravec oznámil odchod z České televize v neděli 8. března 2026, následovalo ho několik blízkých spolupracovníků. Společnost Moravec Media s.r.o. založil několik týdnů poté. Česká televize minulý týden potvrdila, že trvá na platnosti konkurenční doložky z Moravcovy pracovní smlouvy, která mu až do září zakazuje působení v médiích. Moderátor opakovaně uvedl, že od veřejnoprávní televize žádné peníze nepožaduje a hodlá se z doložky vyvázat. Částky, které mu televize na základě doložky vyplácí, podle svých slov posílá zpět.

Václav Moravec chystá nový pořad, Česká televize trvá na konkurenční doložce Přečtěte si také:

Václav Moravec chystá nový pořad, Česká televize trvá na konkurenční doložce

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Václav Moravec spustil placený web

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc a proč

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

EU zvažuje omezení využívání amerických cloudových služeb

Proč se AI v Česku nedaří?

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).