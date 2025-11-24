Vánoce na TV Seznam: Stanice znovu získala práva na Tři oříšky pro Popelku

Televize Seznam zveřejnila své programové schéma pro nadcházející vánoční svátky, které odstartuje v neděli 21. prosince.
Také letos bude významnou součástí programu kultovní pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou stanice uvede v hlavním vysílacím čase 23. prosince ve 20:10. Chybět nebude ani na Štědrý den odpoledne a do třetice bude k vidění 26. prosince, také odpoledne.
Práva na vánoční vysílání tohoto divácky atraktivního snímku má už druhý rok po sobě.
Kromě Popelky tvoří páteř svátečního programu tradiční české pohádky a filmy, mezi nimiž nechybí tituly jako Princezna se zlatou hvězdou, Dařbuján a Pandrhola nebo Honza málem králem.
Vánoční vysílání zahájí 21. prosince večerní uvedení filmu Jak se budí princezny. Následující den, pondělí 22. prosince, nabídne v odpoledních hodinách snímek Kačenka a strašidla, na který naváže pohádka Tři vlasy děda Vševěda a večerní Dařbuján a Pandrhola. Předvečer Štědrého dne pak bude patřit již zmíněným Třem oříškům pro Popelku, kterým bude předcházet pokračování příběhů o Kačence.
Samotný 24. prosinec vyplní v podvečerním čase Princezna se zlatou hvězdou, zatímco hlavní večerní slot obsadí hudební komedie Limonádový Joe aneb Koňská opera.
Sváteční program pokračuje i v dalších dnech. Na Boží hod vánoční zařadila stanice do vysílání pohádku O zatoulané princezně a večerní snímek Jezerní královna. Na Štěpána, tedy 26. prosince, diváci uvidí pohádku Pták Ohnivák a následně film Honza málem králem.
Ještě před začátkem hlavních svátků, v neděli 14. prosince, uvede televize premiéru českého mysteriózního thrilleru Samhain.
Závěr roku a silvestrovské oslavy pak Televize Seznam pojme formou maratonu vlastní tvorby, konkrétně odvysíláním všech řad seriálu Lajna a epizod z cyklu Autobazar Monte Karlo, na což na Nový rok naváže americká komedie Větší než život.