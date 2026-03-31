Vaše elektronické podpisy či razítka mohou přestat fungovat. DIA přechází na nový formát

Jan Sedlák
Dnes
Elektronický podpis

Digitální a informační agentura (DIA) mění formát důvěryhodných seznamů Trusted Lists (TL). Změna formátu České republiky nastane z verze TLv5 na verzi TLv6, a to od 29. dubna 2026 v 00:00 hodin.

Pokud vaše aplikace nebo systémy nebudou včas připraveny pracovat s novým formátem, hrozí selhání procesu ověřování platnosti elektronických podpisů, pečetí a časových razítek.

Detaily o přechodu na TLv6 jsou uvedeny na oficiálním webu v sekci “Informace k nové verzi formátu důvěryhodných seznamů (TLv6)”.

Změna souvisí se změnou eurounijní legislativy. “S ohledem na revizi nařízení eIDAS, které zavádí nové typy kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru, je nutné aktualizovat formát důvěryhodných seznamů tak, aby informace o těchto nových službách mohly být v důvěryhodných seznamech vedeny. Zároveň také dochází k přechodu na novější formát elektronického podpisu, kterým mají být důvěryhodné seznamy podepisovány,” uvedl Filip Bílek z odboru služeb eGovernmentu DIA.

“Důvěryhodné seznamy se používají v rámci informačních systémů a aplikací zejména pro účely ověřování platnosti elektronických podpisů, pečetí a časových razítek. Pokud občané využívají informační systémy a aplikace, kde se ověřuje platnost elektronických podpisů, pečetí a časových razítek, DIA doporučuje si včas u vývojářů těchto systémů a aplikací ověřit, zda jsou tyto systémy a aplikace připraveny na změnu formátu důvěryhodných seznamů členských států,” doplnila DIA.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

