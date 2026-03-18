Ve státním IT padla další hlava, končí ředitel státního podniku NAKIT

Jan Sedlák
Dnes
Autor: Karel Choc, Internet Info

Státní IT podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) přišel o svého ředitele Jana Ďoubala. První náměstek ministerstva vnitra Lukáš Klučka mu včera oznámil odvolání, informovaly Hospodářské noviny. NAKIT spadá právě pod vnitro.

Ďoubal působil v pozici ředitele NAKITu od března roku 2023. Předtím už několik měsíců IT podnik vedl, navázal na dřívější působení Vladimíra Dzurilly, někdejšího vládního zmocněnce pro IT a šéfa dvou státních IT podniků (kromě NAKITu také SPCSS). Ďoubal celkově v NAKIT pracoval 10 let.

Podle Ďoubala jde o snahu reorganizovat státní IT. Další personální zemětřesení by se podle něj v NAKITu konat nemělo. Mělo mu být sděleno, že realizace některých projektů nejde tak, jak se očekává, a že existuje jiný pohled na to, jak se má NAKIT vést.

Podle informací Lupy se očekává, že vnitro teď jmenuje dočasného ředitele, který agenturu dovede k výběrovému řízení na nového ředitele. 

Ministerstvo tento týden zveřejnilo i další změny ve svém fungování: v rámci reorganizace k 1. dubnu 2026 vzniká z dosavadního oddělení kybernetické bezpečnosti nový odbor kybernetické bezpečnosti, mění se organizační struktura sekce informačních a komunikačních technologií a odbor komunikace přijde o pět tabulkových míst. Podle úřadu změny reagují „… především na funkční problémy v sekci informačních a komunikačních technologií.“

Vláda před týdnem odvolala také ředitele Digitální a informační agentury (DIA) Petra Kuchaře. Jeho nástupcem se stal  bývalý ředitel odboru informačních technologií a komunikací ministerstva vnitra Bohdan Urban. 

Hospodářské noviny také informovaly o údajně chystaných personálních změnách v IT odboru ministerstva pro místní rozvoj, který má na starosti mimo jiné digitalizaci stavebního řízení. Ta se má podle plánů úřadu odložit až na roky 2030 – 2031.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

