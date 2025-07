Ve Vodafonu po letech končí Richard Stonavský, muž přes regulace a člen vedení operátorské asociace

V české pobočce operátora Vodafone podle informací Lupy po zhruba 14 letech končí ředitel pro externí záležitosti Richard Stonavský. Ten je zároveň jedním ze tří členů představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. “Dnes jsme to interně oznámili,” potvrdil Stonavský Lupě.





Stonavský dlouhodobě patřil k osobnostem se značným vlivem na podobu regulace telekomunikací a dalších oblastí spojených s operátory, kyberbezpečností a podobně. Do Vodafonu přišel v roce 2011, do té doby působil jako šéf regulace v konkurenčním T-Mobilu.

Stonavský by podle informací Lupy měl zamířit do Asahi, respektive Plzeňského Prazdroje. Ve Vodafonu nebude od prvního října. Odchází tak z oboru telekomunikací stejně jako Jan Klouda, který do loňského roku působil jako viceprezident Vodafonu pro právní záležitosti a korporátní bezpečnost. Klouda má dnes pozici ředitele právního oddělení pro střední Evropu v Tescu.

Ve Vodafonu by se měly spojit sekce pro legal a corporate affairs. Vedením bude pověřena Vladimíra Chlandová, aktuálně šéfka právního oddělení se zodpovědností za řízení rizik a korporátní bezpečnost.

Oficiální prohlášení Vodafonu zaslané Lupě:

Po 14 úspěšných letech ve Vodafonu se Richard Stonavský, viceprezident pro regulaci a vnější vztahy, rozhodl přijmout externí pracovní nabídku. Ve Vodafonu bude působit do konce září. Od svého příchodu v roce 2011 hrál Richard zásadní roli při formování regulačního a strategického prostředí pro Vodafone v Česku. Pod jeho vedením jsme získali klíčové licence na kmitočty, což přímo podpořilo naše dlouhodobé strategické cíle a konkurenceschopnost.

V roce 2020 Richard založil oddělení vnějších vztahů, které se od té doby stalo významným pilířem naší strategie pro jednání se státní správou a komunikaci s veřejností – podporovalo dialog se státními orgány, strategickou komunikaci a péči o naši reputaci. Tyto snahy posílily důvěru veřejnosti v telekomunikační sektor a náš společenský význam.

Jako předseda Nadace Vodafone byl Richard hnací silou iniciativ, jako jsou aplikace Záchranka nebo Bright Sky, která nabízí podporu obětem domácího násilí. Pro Vodafone byl zásadní jeho zápal pro hlubší smysl podnikání a inovace v jednání s veřejností. Richard je velkým zastáncem diverzity a inkluze, prosazuje moderní inkluzivní a vstřícnou pracovní kulturu.