Vedení rádií Impuls a RockZone přebírá Lenka Mahdalová

Společnost Londa, která provozuje stanice Rádio Impuls a RockZone, oznámila personální změny ve svém nejužším vedení. S platností od pondělí 19. ledna 2026 nastoupila na nově zřízenou pozici ředitelky pro programy a marketing Lenka Mahdalová.
Ve vrcholovém managementu tak střídá Miroslava Škodu, jenž post výkonného ředitele opustil v závěru loňského roku.
Aktuální restrukturalizace vedení má podle vyjádření Londy za cíl užší propojení vysílaného obsahu s marketingovou strategií. Společnost si od tohoto kroku slibuje pružnější reakce na potřeby posluchačů i dynamický vývoj na mediálním trhu.
Její předchůdce Miroslav Škoda, který se podílel především na rozvoji digitálního vysílání DAB+ a upevňování tržní pozice rádií, ukončil své působení ve firmě po vzájemné dohodě z organizačních důvodů. Funkce výkonného ředitele byla v rámci optimalizace zrušena.
Nová ředitelka se v mediálním prostředí pohybuje více než čtvrt století. Do soukromého sektoru se vrací po angažmá v Českém rozhlase, kde v posledních letech vedla stanici Dvojka, podílela se na tvorbě síťových pořadů regionálních stanic a stála u zrodu i řízení digitální stanice ČRo Pohoda.
V komerční sféře v minulosti řídila pražská rádia City 93,7 FM či Oldies radio a své zkušenosti sbírala také ve zlínském rádiu Kiss Publikum.