Vedení rádií Impuls a RockZone přebírá Lenka Mahdalová

Vedení rádií Impuls a RockZone přebírá Lenka Mahdalová

Filip Rožánek
Dnes
Studio Rádia Impuls Autor: Rádio Impuls
Studio Impulsu

Společnost Londa, která provozuje stanice Rádio Impuls a RockZone, oznámila personální změny ve svém nejužším vedení. S platností od pondělí 19. ledna 2026 nastoupila na nově zřízenou pozici ředitelky pro programy a marketing Lenka Mahdalová.

Lenka Mahdalová

Lenka Mahdalová

Autor: Londa

Ve vrcholovém managementu tak střídá Miroslava Škodu, jenž post výkonného ředitele opustil v závěru loňského roku.

Aktuální restrukturalizace vedení má podle vyjádření Londy za cíl užší propojení vysílaného obsahu s marketingovou strategií. Společnost si od tohoto kroku slibuje pružnější reakce na potřeby posluchačů i dynamický vývoj na mediálním trhu.

Její předchůdce Miroslav Škoda, který se podílel především na rozvoji digitálního vysílání DAB+ a upevňování tržní pozice rádií, ukončil své působení ve firmě po vzájemné dohodě z organizačních důvodů. Funkce výkonného ředitele byla v rámci optimalizace zrušena.

Nová ředitelka se v mediálním prostředí pohybuje více než čtvrt století. Do soukromého sektoru se vrací po angažmá v Českém rozhlase, kde v posledních letech vedla stanici Dvojka, podílela se na tvorbě síťových pořadů regionálních stanic a stála u zrodu i řízení digitální stanice ČRo Pohoda. 

V komerční sféře v minulosti řídila pražská rádia City 93,7 FM či Oldies radio a své zkušenosti sbírala také ve zlínském rádiu Kiss Publikum.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

