 »  Vedení Seznam.cz zrušilo omezení Skliku pro dezinformační weby

David Slížek

Seznam.cz couvá od záměru omezit tok reklamních peněz k webům šířícím dezinformace. Pravidla pro partnerský program Skliku se znovu mění, a to po zásahu vedení firmy – jen pár dnů poté, co se novinka dostala na veřejnost.

„Představenstvo o záměru zpřísnit pravidla reklamy v oblasti zpravodajských webů nevědělo, a pokud by o ní ode mne vědělo, nepustilo by ji do realizace. Představenstvo a majitel společnosti si nepřeje, abychom se snažili určovat objektivnost a pravdivost zpravodajských webů, které jsou zařazeny do naší reklamní sítě. Proto jsme dnes z pravidel reklamy tato kritéria pro zpravodajské weby odebrali,“ informoval dnes výkonný ředitel Seznamu Michal Feix.

O tom, že chce Seznam z partnerského programu Skliku vyloučit weby, které například publikují dezinformační, smyšlený či klamavý obsah v rozporu s fakty, informoval o víkendu jako první deník Aktuálně.cz.

Vycházel z toho, že se na internetu objevila změna pravidel pro weby, které chtějí zobrazovat reklamy Skliku a inkasovat za to část výnosů (tedy účastnit se programu Sklik Partner).

Dnes už neplatná pravidla, která měla omezit možnosti dezinformačních webů vydělávat peníze na reklamě Seznamu

O několik dní ale přichází nečekaný obrat, zásah vedení firmy a nová změna pravidel. Jejich aktuální podobu najdete zde. Původní stránka s Pravidly pro zpravodajské weby už není dostupná.