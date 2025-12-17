Vedení Warner Bros. Discovery odmítlo nabídku Paramountu. Trvá na spojení s Netflixem

Představenstvo společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) ve středu jednomyslně doporučilo akcionářům, aby odmítli nabídku na převzetí od skupiny Paramount Skydance.
Vedení mediálního gigantu po přezkoumání konkurenčního návrhu dospělo k závěru, že nabídka není v nejlepším zájmu společnosti, a potvrdilo svůj záměr pokračovat v dříve oznámené fúzi s Netflixem.
WBD má největší výhrady ke struktuře financování konkurenční nabídky. Představenstvo upozornilo, že navzdory mediálním prohlášením rodina Ellisonových, která za nabídkou Paramount Skydance stojí, neposkytla žádnou garanci vlastním kapitálem. Financování transakce v hodnotě přesahující sto miliard dolarů se podle WBD opírá o neprůhledný odvolatelný svěřenský fond, jehož ručení za případné škody je zastropováno na částce 2,8 miliardy dolarů.
Vedení společnosti to považuje za riskantní. Zatímco Netflix disponuje tržní kapitalizací přes 400 miliard dolarů a silnou investiční bilancí, úvěrový rating Paramountu se pohybuje blízko spekulativního pásma.
Vedení WBD rovněž odmítlo argumenty, že by fúze s Netflixem měla být komplikovanější kvůli postoji antimonopolních úřadů. Nevidí žádný podstatný rozdíl v přístupu regulátorů k jedné či druhé nabídce. Představenstvo navíc připomnělo, že Netflix souhlasil zaplatit 5,8 miliardy dolarů, pokud by regulátoři spojení přece jen zablokovali. Tato částka převyšuje podobný příslib v nabídce předložené Paramountem.
Pokud by naopak WBD nyní odstoupilo od smlouvy s Netflixem, muselo by uhradit sankci ve výši 2,8 miliardy dolarů, kterou nabídka Paramountu nepokrývá.
Aktuální doporučení navazuje na dohodu o fúzi s Netflixem oznámenou 5. prosince 2025, kterou se Paramount Skydance pokusil zvrátit svou nabídkou podanou o tři dny později. Netflix nabídl zhruba 83 miliard dolarů za filmová studia, HBO a streamovací službu HBO Max, zatímco Paramount nabízel přibližně 108 miliard dolarů za celou firmu včetně televizních stanic.
Celkově vedení WBD označilo nabídku Paramountu za „iluzorní“ a právně nezávaznou, neboť ji Paramount může kdykoliv změnit či stáhnout, a vyzvalo investory, aby své akcie v rámci tohoto tendru neprodávali.