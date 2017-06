 »  Veeam v Praze rozšíří vývojové centrum, stal se také jedničkou na trhu

Jan Sedlák

Softwarová společnost Veeam v Česku rozšíří své vývojové centrum, které zde otevřela koncem roku 2015. „Kluci tam sedí, vše běží, vývoj funguje. Tým poroste. Na podzim bude nějaké oznámení. Dnes je tam kolem 30 lidí a počítá se s výrazným nárůstem,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu ředitel Veeamu pro Česko, Slovensko a Maďarsko Martin Štětka.

Veeam má vývoj postavený především v Petrohradu, chtěl ale rozložit síly a rizika. „Volba Prahy přišla přímo od lidí, kteří se chtěli z Petrohradu přesunout někam do Evropy. Měli i jiné možnosti, ale vybrali si Prahu. Některé možnosti nebyly úplně ekonomicky výhodné, Praha je každopádně vnímaná velice dobře, s výbornou infrastrukturou a dostupností, je to příjemné místo pro život,“ doplňuje Štětka.

Pražský vývoj má přímo vliv na směrování některých produktů rostoucí firmy. Dělají se zde „agenti“ pro Linux a Windows.

Veeamu se v Česku daří růst také obchodně. „Pozice Veeamu v Česku je taková, že podle poslední studie IDC ukazuje, že v oblasti zálohovacích řešení jsme od konce roku 2015 na českém trhu jedničkou. Kancelář jsme otevírali před šesti lety a nechali jsme za sebou všechny konkurenty. Z pohledu tržeb jsme přede všemi. Držíme si zhruba čtvrtinový podíl,“ počítá Štětka s tím, že podíl je možné navyšovat i nadále.

Meziroční růst ve Štětkově regionu je 30 procent, kopíruje globální vývoj. „Za poslední dva tři roky hodně přidáváme funkce, které míří na enterprise zákazníky. Co tam potřebují, to přidáváme. Dříve jsme měli většinu zákazníků menších, dnes už asi 55 procent přichází od těch velkých. Počet zákazníků permanentně roste, celosvětové je to asi 240 tisíc, v Česku jich je 2500. Za loňský rok jsme u nás přidali 400 až 500 nových zákazníků.“

Veeamu v růstu pomáhá cloud a přidávání dalších novinek. Firma je stále soukromě vlastněná a bez investic. V loňském roce dosáhla na tržby 607 milionů dolarů a do roku 2018 se chce dostat na miliardu dolarů. Více v našem rozhovoru.