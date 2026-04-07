Velikonoční charita na ČT měla druhou nejvyšší sledovanost v historii

Benefiční speciál pořadu Peče celá země, který na Velikonoční pondělí doprovodil osmadvacátý ročník charitativní sbírky Pomozte dětem, sledovalo 792 tisíc diváků – více než kdykoli od premiéry projektu v roce 1999. Sbírka k dopoledním hodinám 7. dubna evidovala výtěžek 15 715 187 korun.
Benefiční vydání soutěžního pořadu Peče celá země bylo hlavním pondělním večerním programem na stanici ČT1. Zapnulo si ho 22,63 procenta diváků starších 15 let. Celkový zásah činil 1,2 milionu dospělých diváků, kteří sledovali alespoň tři minuty v kuse. Podle údajů Asociace televizních organizací jde o druhou nejvyšší sledovanost v historii sbírky, vyšší zaznamenal jen premiérový ročník v roce 1999.
„Pondělní večer byl vyvrcholením celé kampaně, která v posledních týdnech spojovala lidi napříč Českem. Každý z těchto příspěvků se promění v konkrétní pomoc – v bezpečnější prostředí, podporu i nové šance pro děti, které je opravdu potřebují,“ uvedla ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Gabriela Vondrušová. Podle ní sbírka v loňském roce podpořila téměř 17 tisíc dětí.
Vybrané prostředky směřují k ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Financovány jsou z nich kompenzační pomůcky, rehabilitační a odborná péče, doučování, volnočasové aktivity nebo psychologická a terapeutická pomoc.
„Velmi si vážíme podpory České televize i všech VIP osobností, které se zapojily do letošního speciálu. Díky nim se letos podaří přinést pomoc znevýhodněným dětem po celé České republice,“ doplnila manažerka projektu Pomozte dětem Klára Stočesová.
Sbírku Pomozte dětem společně pořádají Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Projekt běží od roku 1999 a patří mezi nejznámější české veřejné sbírky.