Velká Británie zvyšuje televizní poplatky, domácnosti zaplatí 180 liber ročně

Filip Rožánek
Dnes
14 nových názorů

Budova BBC v Londýně Autor: Another Believer via Wikimedia Commons, podle licence: CC BY-SA 4.0

Britské domácnosti zaplatí od 1. dubna 2026 za roční televizní poplatek 180 liber (v přepočtu přibližně 5000 Kč). Na základě aktuální míry inflace o tom rozhodlo ministerstvo kultury.

Pro plátce standardního televizního poplatku to znamená zvýšení roční sazby o 5 liber a 50 pencí, respektive o 46 pencí měsíčně. Vláda se odvolává na dohodu o financování BBC z roku 2022. Zohlednění průměrného růstu spotřebitelských cen považuje za důležité k udržení stabilního a předvídatelného hospodaření veřejnoprávní stanice. Upozorňuje, že některou ze služeb BBC loni každý měsíc využívalo 94 procent dospělé britské populace.

Ministerstvo zároveň uvedlo, že pokračuje v programech sociální podpory. Senioři starší 75 let, kteří pobírají příspěvek na živobytí, mají nárok na osvobození od poplatku. Úlevy platí také pro nevidomé občany a obyvatele domů s pečovatelskou službou. Pro domácnosti ve vážných finančních potížích je k dispozici splátkový kalendář.

Část výnosů z poplatků, přibližně 100 milionů liber, bude v nadcházejícím finančním roce od dubna 2026 do dubna 2027 převedena velšské veřejnoprávní stanici S4C. Má to povzbudit tamní kreativní průmysl.

Zvýšení televizního poplatku přichází v době širší debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií ve Spojeném království. Stále pokračují konzultace k vládnímu dokumentu, v němž kabinet představil možnosti financování BBC po roce 2027. Současný model televizního poplatku je garantován pouze do konce platnosti nynější Královské charty, která vyprší v prosinci 2027.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

