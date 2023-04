Velké propouštění ve Facebooku začalo, LinkedIn se plní posty vyhozených techniků

Autor: Meta / Facebook

Provozovatel Facebooku, společnost Meta, v souladu s dřívějším oznámením dnes začala propouštět zaměstnance na technických pozicích. Jedná se o zatím poslední oznámené kolo snižování míst.





Řada lidí, kteří v Meta měli na starosti softwarové inženýrství, programování grafiky a další technicky zaměřené úkoly, dnes oznámili na síti LinkedIn, že je společnost ráno propustila. Mluvčí firmy potvrdil televizi CNBC, že propouštění začalo.





Zeštíhlování týmů mělo zasáhnout i skupiny zaměřené na produkty. Od května pak Meta údajně plánuje omezit pozice věnující se obchodu, a dále pak finanční, právní a personální oddělení. Příští měsíc mají být do rozdány výpovědi i technickým týmům, jichž se dnešní škrty nedotkly.

Z příspěvků na LinkedIn vyplynulo, že se firma rozloučila i s několika lidmi, kteří pracovali jako programátoři her. Herní inženýři přitom mají u Meta na starosti produkty pro virtuální a rozšířenou realitu.

„Ráno jsem se probudil a dozvěděl se, že jsem jeden z mnoha, kteří byli propuštěni ze společnosti Meta,“ napsal na LinkedIn jeden z manažerů obchodních programů Facebooku.

Vzhledem k tomu, že loni příjmy z reklamy klesaly a cena akcií strmě padala, oznámila mateřská společnost Facebooku v listopadu první kolo propouštění. To se dotklo 11 tisíc pracovníků. Šéf Mark Zuckerberg poté vyhlásil rok 2023 „rokem efektivity“ a v březnu oznámil záměr rozloučit se s dalšími deseti tisíci zaměstnanci. To přinese restrukturalizační náklady 3 až 5 miliard dolarů.

Už tehdy Zuckerberg uvedl, že dubnové snižování stavů se bude týkat hlavně technických pracovníků. Škrty v obchodních skupinách pak mají pokračovat koncem května.

Burza na Wall Street redukci míst ocenila. Akcie Mety letos vzrostly o 81 % poté, co loni ztratily přibližně dvě třetiny své hodnoty. Tržby Facebooku klesají už tři čtvrtletí v řadě. A analytici vyčkávají, až Meta příští týden oznámí své finanční výsledky za první čtvrtletí. Předchozí výhled společnosti počítal s obratem mezi 26 a 28,5 miliardami dolarů. Pokud by se Meta pohybovala u horní hranice tohoto rozpětí, série poklesů tržeb by mohla skončit.

Zatímco příjmy z její hlavní činnosti padají v důsledku propadu online reklamy, Meta čtvrtletně vynakládá miliardy dolarů na vývoj technologií pro metaverza. Analytici to považují za riskantní sázku na rodící se trh, který se teprve musí prosadit. V minulých třech měsících zaznamenala sekce Reality Labs, která má v Meta na starosti budování metaverza, provozní ztrátu 4,28 miliardy dolarů. Tím celková ztráta této sekce za loňský rok dosáhla 13,72 miliard.