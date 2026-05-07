Velký český prodejce elektroniky dostal vysokou pokutu, omezoval svobodu odběratelů

Tuzemský prodejce elektroniky HP Tronic, pod něhož spadají značky Datart a ETA, dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vysokou pokutu. Antimonopolní úřad firmě nakázal zaplatit 38,971 milionu korun, a to za uzavírání zakázaných dohod omezujících soutěž v oblasti elektrospotřebičů.
HP Tronic je dlouhodobě silným hráčem ve svém oboru. Působí jako distributor a zároveň provozuje maloobchodní prodejní síť zahrnující kamenné pobočky a e-shop. Vedle Datartu a ETA působí také na Slovensku, kde má značku Nay. Datart pohltil i Electro World. Skupina Nay-Datart měla loni obrat přes 40 miliard a zisk EBITDA 1,1 miliardy korun.
“Společnost HP Tronic od roku 2012 po dobu více než 10 let určovala svým odběratelům z řad maloobchodních prodejců minimální ceny pro prodej spotřebitelům, tedy omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za ceny nižší. Určování cen se týkalo velkých i malých domácích spotřebičů, spotřební elektroniky, počítačové techniky a telekomunikačních zařízení,” informoval ÚOHS.
“Společnost HP Tronic dodržování stanovených cen kontrolovala a odběratele, kteří prodávali zboží levněji, vyzývala k navýšení cen na stanovenou úroveň. V případě nedodržování stanovených cen pak reálně uplatňovala vůči neposlušným prodejcům sankce,” dodal antimonopolní úřad.
Pokuta mohla být ještě vyšší. Společnost HP Tronic se ale sama přiznala a požádala o uplatnění programu shovívavosti, k čemuž ÚOHS při podobných krocích přistupuje. Ke snížení sankce přispělo i zavedení programu compliance a splnění podmínek pro narovnání.