Věřitelé e-shopu Mamut přihlásili do insolvence 4 miliardy

V insolvenčním řízení s Mammoth s.r.o. věřitelé nárokují celkem 4,129 mld. Kč. Vyplývá to z výpočtu, který Lupa provedla na základě listin zveřejněných v insolvenčním rejstříku.





Poté, co v pondělí uplynula lhůta pro přihlášení pohledávek, trvalo Městskému soudu v Praze ještě několik dní, než přihlášky postupně zveřejnil. A není vyloučeno, že některé další, ač byly k soudu doručeny včas, stále ještě uveřejněny nejsou.





Z dosud publikovaných údajů vyplývá, že největším věřitelem je T-Mobile, který svou původní přihlášku ze začátku května doplnil a nově požaduje 3.043.687.494 Kč, v závěsu za ním je J&T s pohledávkou 961.002.639 Kč. Pohledávky v řádech desítek milionů korun dále přihlásily Specializovaný finanční úřad (41.068.350 Kč) a Plus4U Fair Pay (61.856.795 Kč).

Poměr mezi výší pohledávek je důležitý pro další průběh insolvenčního řízení. S přihlášenými dluhy je totiž spojené hlasovací právo na schůzi věřitelů odvislé od nárokované částky. Pokud by však některý z věřitelů uplatnil více, než později prokáže, jsou s takovou nadsazenou pohledávkou spojeny některé sankce. V případě, že by byl rozdíl dvojnásobný, nejenže věřitel ztratí nárok na jakékoliv uspokojení v insolvenci, ale navíc mu může být uložena povinnost do majetkové podstatě tento rozdíl zaplatit.

