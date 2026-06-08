Věřitele zajímá, kdo má pod kontrolou provoz a licenci TV Barrandov

Na insolvenčního správce TV Barrandov se obrátil jeden z věřitelů, který chce vysvětlit, za jakých právních podmínek dnes funguje provoz stanice. Podotýká, že licenci k hlavnímu programu už nedrží provozovatel televize v konkurzu, ale společnost S-24 akvizice II.
Tazatelem je společnost Knowlimits Group, která u stanice uplatňuje pohledávky ve výši desítek milionů korun. Z dokumentu vyplývá, že chce vědět, zda příjmy z vysílání zůstávají u původní společnosti Barrandov Televizní Studio, nebo se přesunuly do jiné firmy.
Licence na kanály televizní skupiny Barrandov jsou aktuálně rozdělené mezi dvě společnosti. V zadlužené firmě Barrandov Televizní Studio zůstaly licence na vedlejší kanály Barrandov Krimi a Barrandov Kino, ale tyto programy brzy přijdou o možnost vysílat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila kroky k odebrání licencí kvůli tomu, že provozovatel televize skončil v konkurzu a soud rozhodl o zastavení provozu podniku.
Klíčová licence na hlavní kanál TV Barrandov je však od loňského jara v držení společnosti S-24 akvizice II, jejímž majitelem je brněnský podnikatel Jan Čermák. Ten je zároveň koncovým vlastníkem TV Barrandov.
Věřiteli není jasné, podle jaké dohody dnes televize vysílá pod licencí jiné firmy. Bez ní nemůže normálně fungovat ani být dobře zpeněžitelná. Pokud tedy licenci drží jiná firma než zadlužený provozovatel, věřitele zajímá, kdo má z vysílání příjmy a kdo bude mít hlavní slovo při případném prodeji televize.
Knowlimits upozorňuje, že vysílání programů TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino je jedinou obchodní činností, která Barrandovu přináší alespoň nějaké peníze. Ty jsou důležité pro splácení dluhů. Pokud by se klíčová část podnikání přesunula mimo zadluženou firmu, mohlo by to podle věřitele zhoršit postavení těch, kterým Barrandov dluží.
„Z veřejně dostupných zdrojů však již není zřejmé, na jakém základě a za jakých podmínek probíhá provozování TV Barrandov,“ píše advokát věřitele. Má obavy, zda současné nastavení nemůže poškozovat Barrandov Televizní Studio nebo jeho věřitele.
Už na konci května ředitelka televize Andrea Mia Geyer sdělila Lupě, že provoz společnosti Barrandov Televizní Studio je ukončován. Zároveň však dodala: „TV pokračuje zatím ve vysílání pomocí společnosti S-24 akvizice II, protože při případném vstupu investora, resp. koupi podniku či jeho části, by to mohlo přinést vyšší plnění pro věřitele.“
Knowlimits Group chce znát konkrétní podobu vztahu mezi Barrandovem a firmou S-24 akvizice II. Ptá se, zda existuje smlouva, která jejich spolupráci upravuje. Chce také vědět, zda ze spolupráce Barrandovu vznikají nějaké závazky, nebo naopak pohledávky.
Další otázka míří na možný prodej televize. Knowlimits zajímá, zda je zajištěno, aby se licence mohla vrátit k Barrandov Televizní Studio, pokud by se podnik prodával v konkurzu. Jinými slovy se ptá, zda by šlo prodat televizi jako fungující celek, a ne jen jako zadluženou firmu bez hlavní vysílací licence.
Barrandov Televizní Studio totiž původně licenci k hlavnímu kanálu TV Barrandov mělo. Její platnost ale vypršela 16. května 2025. Na vysílací radu předtím přišla žádost o novou licenci od společnosti IFIS akvizice II, později přejmenované na S-24 akvizice II. Mediální radě sdělila, že se s původní firmou domluvila na používání názvu Televize Barrandov. Vysílací rada proto v polovině března 2025 udělení licence schválila.
„Získání vysílacích licencí nám umožňuje pokračovat v procesu stabilizace a obnovy televize. IFIS akvizice II je ryze finančním investorem a do samotného provozu TV Barrandov nebude zasahovat,“ komentovala to tehdy generální ředitelka televize. Licence na pozemní vysílání, satelitní distribuci a internetové šíření platí do března 2037.
Majitel stanice Jan Čermák řekl v květnu 2025 agentuře ČTK, že po dokončení reorganizace má do TV Barrandov vstoupit zahraniční investor. V rámci přípravy na tento krok S-24 holding podle jeho slov „převzal“ od Investičního fondu IFIS společnost IFIS akvizice II, tedy firmu s licencí k hlavnímu programu TV Barrandov. Označil to za dohodnutou transakci a doplnil, že změna má v budoucnu usnadnit převod plného nebo částečného podílu v televizi na konečného vlastníka.
Takový postup ale musí respektovat vysílací zákon. Ten říká, že podíl ve firmě s televizní licencí lze převést na třetí osobu jen s předchozím souhlasem vysílací rady. Zákon zároveň chrání stabilitu vlastnictví. Společníkům, kteří ve firmě byli při udělení licence, musí po dobu pěti let zůstat alespoň 66 procent podílu nebo hlasovacích práv.