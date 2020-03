 »  Věřitelé Zootu dnes dali reorganizačnímu plánu zelenou

Karel Wolf

Věřitelé českého online prodejce módy a módních doplňků, společnosti Zoot, přijali reorganizační plán, ten byl poslední formální překážkou dokončení reorganizace firmy a vstupu nového investora.

Potřebná většina zajištěných i nezajištěných věřitelů Zootu dnes u Městského soudu v Praze schválila navržený reorganizační plán, který popisuje další provoz a rozvoj firmy. Se schválením reorganizačního plánu souvisí i změna hlavního vlastníka společnosti, kterým se nyní stává společnost Company New a.s., která patří pod investiční skupiny Natland. Ten byl zároveň od loňského roku s pohledávkami za cca 230 milionů korun největším věřitelem firmy. Po věřitelích dnes posvětil reorganizační plán také soud.

Společnost Company New má v plánu své pohledávky kapitalizovat výměnou za kontrolní podíl v ZOOT a.s. Splněním reorganizačního plánu by mělo dojít k finálnímu završení reorganizace a ukončení insolvenčního řízení. Firma by pak měla začít fungovat v běžném režimu.