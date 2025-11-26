Lupa.cz  »  Větší část vlaků Českých drah bude mít bezplatnou Wi-Fi, dopravce vybaví další stovky souprav

Větší část vlaků Českých drah bude mít bezplatnou Wi-Fi, dopravce vybaví další stovky souprav

Jan Sedlák
Dnes
2 nové názory

Sdílet

České dráhy - vlaky - mobilní signál - opakovač Autor: David Slížek, Internet Info

S novým jízdním řádem pro rok 2026 budou České dráhy na tuzemských železnicích provozovat už skoro 5 300 vlaků s dostupným připojením k internetu skrze bezplatnou síť Wi-Fi. Jejich počet se rozšíří o dalších 426 spojů, zejména v regionální dopravě. Wi-Fi připojení tak bude dostupné v 60 procentech všech vlacích Českých drah, v případě dálkových spojů to bude 90 procent.

“Do jednotek Pendolino, Railjet a InterPanter jsme v uplynulém roce nainstalovali 5G opakovače mobilního signálu, laserově upravujeme okna pro snazší průchod signálu do jedoucího vlaku a také průběžně vyměňujeme Wi-Fi routery za ty nejmodernější, které zvládají 5G sítě,” shrnul Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

Dopravce kromě toho ve vlacích testuje satelitní připojení Starlink od společnosti SpaceX. Testovací období bylo prodlouženo přes zimu, firma poskytla technologie zdarma. Češi něco takového testují mezi prvními na světě.

České dráhy v roce 2022 provozovaly 2 248 vlaků s Wi-Fi. V následujících letech to bylo 3 190, 4 026 a 4 824 souprav.

Připojení k internetu v českých vlacích se postupně zlepšuje. Provozovatel Speedtestu dokonce Česko zařadil mezi země s nejrychlejším internetem tohoto druhu.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Jak funguje platforma IBM Power11?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).