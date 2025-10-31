Lupa.cz  »  Větší je lepší. Prusa Research uvádí nový model 3D tiskárny a umí tisknout tekutý silikon

David Slížek
Dnes
3D tisk - Prusa Research - CORE One L Autor: Prusa Research

Rok po uvedení 3D tiskárny CORE One přichází česká firma Prusa Research s novým modelem. CORE One L je, jak název napovídá, větší variantou loňského zařízení. „Nabízí 2× větší tiskový objem, a přesto jsou její vnější rozměry jen o 10 % větší a váha je dokonce úplně stejná,“ popisuje CEO firmy Josef Průša.

Tiskový objem se tak zvedl na 30 × 30 × 33 cm. Tiskárna je také vybavena novým systémem ventilace, který má zajistit rovnoměrnější ohřívání tiskové komory až na 60 °C. Podle firmy se tak dá zvýšit kvalita tisku u náročnějších materiálů. CORE One L jde do prodeje s cenovkou 39 900 Kč.

K dispozici je i speciální edice CORE One L se zvýšeným zabezpečením, u které je hardwarově omezena možnost připojení k internetu. Tiskárna neobsahuje Wi-Fi modul ani kameru a pro import tiskových profilů je k ní přibalen šifrovaný USB disk. Firma moldeme míří na společnosti, které potřebují co nejvíce ochránit své know-how nebo například na organizace, které jsou součástí kritické infrastruktury.

3D tisk - Prusa Research - CORE One L

Prusa CORE One L 

Autor: Prusa Research

Novinku firma oznámila i u svého velkoformátového modelu XL s vyměnitelnými tiskovými hlavami. Prusa Research k ní uvádí speciální hlavu, která dokáže tisknout silikon. „Tato technologie do budoucna umožní tisk téměř jakékoliv ‚tekutiny‘, jako jsou například pryskyřice a další pastovité materiály,“ popisuje společnost. Silikonový tisk byl dosud dostupný jen u profesionálních 3D tiskáren za mnohem vyšší cenu.

Tisková hlava míchá silikon přímo při tisku ze dvou složek. Ty jsou uzavřeny v duté trubičce, která na pohled vypadá jako tradiční filament. Vzhledem k tomu, že XL může osadit celkem pět tiskových hlav, má umožnit i kombinovaný tisk silikonu s dalšími materiály. Silikonový tisk začne Prusa Research nabízet v prvním čtvrtletí 2026.

3D tisk - Prusa Research - XL - silicon

Silikonový 3D tisk 

Autor: Prusa Research
Na slavnostním oznámení novinek Josef Průša ukázal ještě jednu novou 3D tiskárnu. Speciální designová edice Prusa Signature Oak je vlastně model CORE One L umístěný v dřevěném boxu. Vznikla ve spolupráci s českou truhlářskou firmou Jelinek, která vyrobila jen 250 kusů.

„Signature Oak je můj osobní projekt. Dlouho jsem snil o 3D tiskárně, která bude nejen technologickým zázrakem, ale i krásným designovým kouskem. A jsem nadšený, že se to nakonec podařilo – myslím, že jde o nejhezčí 3D tiskárnu, jakou jsme kdy udělali,“ doplňuje Josef Průša.

Firma oznámila také uvedla nový open-source standard Open Print Tag, j jehož pomocí se mají ukládat data o tiskových materiálech, aby je mohly tiskárny načíst a použít například pro informaci o tom, kolik filamentu ještě zbývá. V praxi jde o NFC čipy, které se dají nalepit na cívky s materiálem.

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

