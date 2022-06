Většina Čechů stále preferuje seriály v češtině nebo s dabingem

Autor: TV Prima

Tři čtvrtiny internetových uživatelů stále nejraději koukají na seriály v češtině, případně slovenštině (tedy i dabované). Uvádí to výsledky aktuální vlny dlouhodobé studie Video na internetu, kterou zpracovala agentura Nielsen Admosphere.

Popularita seriálů v českém znění významně stoupá s věkem. V nejmladší skupině respondentů (15–24 let) je preferuje „jen“ 42 % dotázaných, z respondentů ve středním produktivním věku (35–44 let) už 77 % a z dotázaných nad 55 let dokonce 90 %.

Seriálům s českými titulky dává přednost 16 % dotázaných. Obliba titulků s věkem klesá – nejpopulárnější jsou u nejmladší skupiny (30 %), kdežto z lidí 55+ je preferuje jen 7 %.

Nejméně vyhledávané je sledování seriálů s anglickými titulky (5 %) nebo v anglickém znění bez titulků (3 %). Oba způsoby opět vedou u nejmladších ročníků: 15 % 15–24letých preferuje seriály s anglickými titulky a 11 % v angličtině bez titulků.

Dotazování aktuálního ročníku proběhlo na jaře 2022 metodou on-line sběru na vzorku tisícovky respondentů starších 15 let z internetové populace Českého národního panelu. Studie Video na internetu zachycuje trendy ve sledování online videobsahu v Česku za posledních deset let.