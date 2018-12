 »  Většina diváků tráví u televize aspoň hodinu denně na více než jednom zařízení

Jan Brychta

Společnost SES Astra si nechala vypracovat u výzkumné agentury NMS Market Research průzkum, kterého se za Českou republiku zúčastnilo pět set respondentů. Podle jeho výsledků tráví 85 procent odpovídajících sledováním televize minimálně hodinu každý den.

Dvě hodiny pak před obrazovkou tráví třetina respondentů, 37 procent vysedává u televize tři až čtyři hodiny denně a zbylých třináct procent ji sleduje více než čtyři hodiny denně.

Neustále se také zvyšuje počet domácností, které využívají větší počet zařízení, na nichž lze televizní vysílání sledovat. Více než jeden přijímač má celých sedmdesát procent dotázaných českých domácností, ještě v loňském roce jich bylo 68 procent.

Suverénně vedou televizory, minimálně jeden má doma 98 procent domácností. Dalších 34 procent využívá ke sledování televize notebook, zhruba každý pátý si ji pouští na počítači nebo mobilním telefonu a třináct procent k těmto účelům využívá tablet.