Většina inženýrů v Onsemi jsou absolventi VUT. Její rektor od výrobce čipů získal ocenění

Americká společnost Onsemi má v Česku ve výrobě čipů a jejich návrhu přes 1500 zaměstnanců. Velká část jich je ve výrobě a 300 pak ve dvou centrech návrhu čipů v Rožnově pod Radhoštěm a Brně. Asi 65 až 70 procent z nich tvoří absolventi Vysokého učení technického v Brně. Univerzita je s lokálními aktivitami Onsemi, které chce investovat dvě miliardy dolarů do expanze rožnovské výroby, úzce spjatá. Onsemi i proto tento týden oficiálně ocenila rektora VUT Ladislava Janíčka za zásadní přínos ve spolupráci akademické a průmyslové sféry v polovodičových technologiích.
Janíček převzal ocenění Award of Excellence. Rektor brněnské techniky podle Onsemi sehrál klíčovou roli v podpoře silného dialogu s průmyslem a v iniciování nových studijních oborů. VUT například nedávno vytvořila nový obor na moderní výuku čipů a polovodičů, a to až pro sto lidí.
Onsemi s VUT kromě jiného otevřeli nové studijní programy a rozvíjí stávající, financují laboratoře a čisté prostory CEITEC, spolupracují na výzkumu a vývoji a podporují talenty od středních škol až po doktorandy.
“Cenu Onsemi vnímám nejen jako osobní ocenění, ale také jako výraz uznání naší univerzitě za výsledky více než dvacetileté spolupráce. Brněnské technice partnerství umožnilo vybudovat v oblasti polovodičových technologií silné zázemí sahající od výzkumu a vývoje polovodičových materiálů na bázi nanotechnologií přes navrhování a vývoj polovodičových součástek a čipů, programování čipů a procesorů až po různé aplikace polovodičových technologií, jako jsou elektronová mikroskopie nebo telekomunikace,” okomentoval Janíček ocenění.
Onsemi má kromě jiného zastoupení v Průmyslové radě VUT a v Radě pro vnitřní hodnocení VUT, firma se podílí na rozhodování ve vzdělávání, výzkumu a transferu technologií.
Česko chce do roku 2029 zvýšit počet zaměstnanců v čipovém sektoru ze současných šesti na devět tisíc. Produkce polovodičových komponent by ve stejném období měla vyrůst o 300 procent. Tyto cíle jsou součástí loni schválené národní polovodičové strategie. Pokud se má něco takového uskutečnit, vysokoškolské vzdělávání musí sehrát další silnou roli. Vláda letos začala připravovat kontraktové financování vysokých škol, díky čemuž bude možné financovat studijní obory, které stát určí jako prioritní a které si “objedná”.
VUT má kromě tradiční výuky i další aktivity. Hostí například České polovodičové centrum, které provozuje s několika dalšími partnery včetně Onsemi. Škola se rovněž podílí na brněnském centru pro návrh pokročilých čipů financovaném Tchaj-wanem. VUT i Onsemi jsou zároveň součástí českého národního polovodičového klastru, který aktivity rozvíjí na celonárodní a evropské úrovni.
Chystaná investice Onsemi by měla polovodičový sektor v Česku výrazně rozšířit. Firma u nás nyní udělá roční tržby ve vyšších miliardách korun. Expanze by je mohla zvýšit o dalších alespoň 20 miliard. Onsemi s Rožnovem počítá ve své strategické expanzi ve výrobě na bázi polovodiče karbid křemíku (SiC), který se používá třeba v elektroautech. Onsemi v oboru chce být světovou jedničkou. Investice přes 40 miliard korun stále čeká na schválení v Bruselu, český stát totiž firmě chce dát pobídku přes 10 miliard korun.