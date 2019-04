 »  Většina příjmů Avastu už je mimo antivir. Firma prodala divizi a koupila firmu na IoT

Jan Sedlák

Česká kyberbezpečnostní společnost Avast Software slaví rok od vstupu na londýnskou burzu a opět navýšila finanční ukazatele. V prvním kvartálu fiskálního roku 2019 meziročně narostly tržby o 9,1 procenta na 209,1 milionu dolarů. Zisk EBITDA poskočil o 5,4 procenta na 117,5 milionu dolarů.

„Asi 55 procent příjmů už u nás tvoří produkty mimo antivir a tento trend bude pokračovat,“ uvádí nastupující generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. „Příjmy z antiviru jsou více méně stagnující, a naopak postupně rostou další koncové produkty jako jsou VPN, password manager a další.“

Avast v oblasti mimo antivir postupně přidává kapacity. V roce 2017 například koupil společnost Piriform stojící za aplikací CCleaner. Díky přidávání aplikací a služeb mimo jiné může dělat cross-sell a up-sell. Do toho zapadá i dřívější akvizice AVG. „Akvizici a integraci AVG do Avastu považuji za velice úspěšnou a nejlepší, které jsem se kdy účastnil. AVG do té doby bylo v problémech a tržby padaly,“ míní končící šéf Avastu Vincent Steckler.

Firma očekává, že v budoucnu bude navyšovat tržby z internetu věcí a ochraně chytré domácnosti, kde už nabízí první technologie. Avast i z tohoto důvodu letos v lednu koupil americký podnik Steel Mountain, který prošel StartupYardem a nyní je součástí Avast Smart Home Security.

Společnost měla úspěšný i loňský rok, kdy tržby vyrostly o 8,3 procenta na 811,5 milionu dolarů se ziskem 447,7 milionu dolarů. Letos se očekává s ročním růstem tržeb o 7,5 procenta, což je číslo očistěné o vliv kurzových rozdílů nebo odprodeje Managed Workplace. Avast tuto sekci, která generovala nižší miliony dolarů ročně, prodal letos v únoru společnosti Barracuda Networks a zároveň s ní uzavřel dohodu o přeprodeji jeho produktů.

Avast je také prvním partnerem v projektu Backstory, za kterým stojí společnost Chronicle. Jde o mladou kyberbezpečnostní součást holdingu Alphabet, majitele Googlu.

Avast v Česku zaměstnává kolem 1200 lidí (čtyři stovky jsou v Brně), přičemž asi 75 procent je ve výzkumu a vývoji (v celkovém počtu zaměstnanců je v R&D polovina zaměstnanců). Většinu svých globálních příjmů „prohání“ přes Česko, kde tedy platí daně. V roce 2018 Avast na daních zaplatil 1,3 miliardy korun.