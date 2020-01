 »  Věty jsou posbírány, začíná nahrávání. Mozilla Common Voice se učí česky

Jan Sedlák

Projekt Mozilla Common Voice posbíral dostatečný počet vět, díky kterým se může rozjet tvorba dat pro rozpoznávání řeči v českém jazyce. Common Voice je otevřená aktivita Mozilly, díky které by každý zájemce měl získat možnost učit stroje automatické rozpoznávání řeči v jednotlivých jazycích. Data jsou k dispozici jako svobodné dílo.

Česká komunita od začátku roku 2018 hledala dva tisíce vět v našem jazyce. Nyní je nasbírané množství dostatečné, došlo k lokalizaci oficiální stránky a je možné začít sbírat zvukové nahrávky. V češtině jsou aktuálně nahrány dvě hodiny a sedmnáct minut a aktivních hlasů šest. Cílem je získat deset tisíc hodin dat.

„Nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě zamířit na stránky projektu Common Voice a začít číst nahlas věty tam nabízené. Nestrachujte se přitom o kvalitu svého mikrofonu nebo hlučnost svého okolí. Nízká kvalita záznamu není vůbec na škodu, a v podstatě jediné podmínky, které musíte splňovat, je, že zadané věty přečtete správně, v nahrávce půjde alespoň nějak rozpoznat, co říkáte, a na pozadí nebude nikde slyšet hlas nějaké jiné osoby, u kterého by šlo také rozpoznat, co říká. Navíc se ani nebojte, že byste měli na nahrávání málo času; nahrání jedné sady vět Vám zabere v průměru přibližně 30 sekund,“ popisuje komunita na blogu Mozilly.