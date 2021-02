ViacomCBS spouští streamingovou platformu Paramount+

ViacomCBS oznámil spuštění nové streamingové platformy Paramount+. Služba hned od prvního dne nabídne katalog čítající přes 5000 hodin obsahu ke zhlédnutí od značek napříč portfoliem ViacomCBS pro všechny věkové kategorie. Dostupná bude od 4. března ve Spojených státech, v Kanadě a zemích Latinské Ameriky, v Evropě se jí pak jako první dočkají severské země, a to 25. března.

Další oblasti budou postupně následovat. „Západní Evropa je zajímavá příležitost, ale totéž platí o střední a východní Evropě,“ poznamenala Kelly Day ze společnosti ViacomCBS Networks International. „Více informací zveřejníme během několika měsíců, až dokončíme své plány,“ dodala.

Paramount+ nabídne vlastní tvorbu, filmy, pořady z produkce Showtime, dětský obsah od Nickelodeon a Nick Jr. a produkci dalších značek skupiny Paramount, kam patří třeba CBS, Comedy Central nebo MTV. Obsah bude doplněn i o pořady od třetích stran. Skladba pořadů bude vždy tvořena na míru danému trhu.

Na vybraných trzích uvede Paramount+ exkluzivní původní tvorbu – The Man Who Fell to Earth, Mayor of Kingstown, Guilty Party, Halo nebo The Offer. Většina mezinárodních předplatitelů bude mít k dispozici i seriály z produkce Showtime – zřejmě nejznámějším je Dexter. Pro dětské diváky budou připraveny tituly SpongeBob v kalhotách, Želvy Ninja, Dora průzkumnice či Tlapková patrola.

Cena měsíčního předplatného se bude na jednotlivých trzích mírně lišit. V USA se bude pohybovat od tří dolarů za měsíc. Služba bude dostupná online na ParamountPlus.com, na mobilních zařízeních a chytrých televizorech pak v aplikaci Paramount+ (pro iOS, Android, Apple TV, Google TV a Amazon Fire TV).