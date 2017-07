 »  Videostreamovací služby řeší problém – uživatelé si půjčují přístupová hesla

Jan Beránek

Víc než pětina dospělých diváků služeb jako Netflix nebo HBO si půjčuje přístupová hesla od lidí, se kterými nežijí. Vyplývá to z výzkumu agentur Reuters a Ipsos. A to v době, kdy se chystají premiéry nové řady Hry o trůny nebo Stranger Things, může stát peníze.

Jednadvacet procent mladých uživatelů (18–24 let) tvrdí, že má přístup alespoň k jedné ze streamovacích služeb bez toho, aby si ji platila. Využívají převážně rodinná předplatná.

Některé firmy lákají i na studentské bezplatné užívání. HBO třeba nabízí zdarma svou službu studentům stovky amerických vysokých škol.

Jak se to projeví na výsledcích Netflixu a spol. se začne ukazovat už příští týden, kdy firmy začnou zveřejňovat své hospodářské výsledky. Výhledy analytici nemalují nadějně. Podle analytiků z Wall Streetu zpomalí růst tržeb Netflixu z dnešních 31 procent do roka na 19 procent. A to by podle analytiků mělo přinutit streamovací služby ke zpřísnění pravidel pro sledování streamu více uživateli na jedno heslo.

Jak to bude, ukáže až realita, a ne průzkum, každopádně odhady analytickou společností Parks Associates tvrdí, že streamovací služby mohou za dva roky přicházet kvůli sdíleným heslům přicházet přibližně o 550 milionů dolarů ročně.