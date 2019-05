 »  Vít Klusák chystá dokument o zneužívání dětí na internetu, peníze sbírá na HitHitu

Jan Sedlák

Dokumentarista a režisér Vít Klusák začal připravovat dokumentární film V síti, který se má věnovat zneužívání dětí na internetu. „Radikální dokumentární film o zneužívání dětí na internetu aneb z lovců se stanou lovení. Podpořte vznik celovečerního filmu, který rozpoutá válku s predátory českého internetu,“ uvádí k němu v anotaci na webu HitHit, kde se na něj skrze crowdfunding snaží vybrat peníze.

Klusák chce od lidí získat alespoň 850 tisíc korun, za který údajně může dodat film v dobré kvalitě. Aktuálně nejvyšší meta je stanovena na 1,5 milionu, což by mimo jiné mělo snímek dostat na kin. Prozatím se podařilo vybrat devět procent nejnižší částky.

„Vít Klusák k projektu přizval kolegyni Barboru Chalupovou a společně se pustili do rešerše formou pokusu: na serveru lidé.cz vytvořili důvěryhodně vypadající falešný profil 12leté dívky Týnušky a čekali, co se bude dít. A dělo. Během prvních 5 hodin existence profilu dívku oslovilo 83 mužů ve věkovém rozmezí 23 až 63 let, a to v drtivé většině s explicitními výzvami ke společné masturbaci pomocí videohovoru. Mnozí z nich bez předchozího upozornění posílali fotografie svých ztopořených penisů, případně odkazy na nejrůznější porno včetně zoofilního,“ popisují dále autoři.