 »  Vítězslav Jandák zůstane členem rozhlasové rady, návrh na odvolání neuspěl

Filip Rožánek

Radní Českého rozhlasu Vítězslav Jandák se po urážlivých výrocích na dubnovém veřejném zasedání rady nemusí bát o svou funkci. Mediální výbor sněmovny, který na fungování rad dohlíží, po debatě došel k závěru, že prohřešek nebyl takový, aby sněmovna radního odvolala.

„Kolega Vítězslav Jandák neudržel emoce na uzdě. Vydala jsem prohlášení, abychom mluvili slušně. Byl to ojedinělý případ, nepamatuji se, že by se někdo vulgárně vyjadřoval a jsem přesvědčena, že už se to nestane,“ vysvětlovala poslancům předsedkyně rozhlasové rady Hana Dohnálková.

Pro odvolání Vítězslava Jandáka hlasovali poslanci Radek Holomčík (Piráti), Miroslava Němcová (ODS), Zbyněk Stanjura (ODS) a Petr Gazdík (STAN). Bývalý Jandákův stranický kolega Petr Dolínek (ČSSD) hlasoval proti. Zbytek přítomných členů výborů se zdržel.

Výbor však jednomyslně konstatoval, že na veřejném jednání Rady Českého rozhlasu nejsou s ohledem na dodržení důstojnosti členů i rady žádoucí vulgarity nebo urážlivé jednání. Sedmi hlasy také odmítl Jandákovy výroky, při hlasování se zdrželi Stanislav Berkovec (ANO), Miloslav Rozner (SPD) a Petr Dolínek (ČSSD).

„Absolutně nesouhlasím s výroky Vítězslava Jandáka, ale ráda bych upozornila, že třeba TV Barrandov jsou stále promíjeny přešlapy, tak bych i jemu dala prostor pro nápravu. Teprve když bude opakovat prohřešky, přistoupila bych k represím,“ vyjádřila se poslankyně ANO Marcela Melková.

„Měli bychom dát panu Jandákovi šanci na sebereflexi. Odvolávání z mediálních rad je přece jenom citlivá záležitost,“ uvedl pirátský poslanec Tomáš Martínek. „Celé jednání bylo nešťastné, nemohu se s tím ztotožnit, ale ten paragraf bychom si měli nechat na horší věci,“ vystihl převažující názor sociální demokrat Petr Dolínek.