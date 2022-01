Vkládání Google Fonts do webů může porušovat GDPR, řekl německý soud

Server The Hackernews upozornil na zajímavý rozsudek soudu z německého Mnichova, který se týká vkládání (embedování) Google Fonts do webových stránek. Za předávání osobních údajů Googlu bez souhlasu uživatele musí podle verdiktu provozovatel nejmenovaného webu zaplatit 100 eur (plus úroky) jako náhradu škody.

V případu šlo o to, že web pro používání fontů ze služby Googlu používal API a serverům americké firmy předával IP adresu uživatele. Ta je přitom podle pravidel Evropské unie považována za osobní údaj a k jejímu používání musí mít provozovatel podle GDPR souhlas uživatele.

Podle soudu se v tomto případě užívání IP adresy nedá považovat za tzv. oprávněný zájem, kdy je využívání osobních dat bez svolení podle GDPR přípustné, protože fonty z Google Fonts je možné na webu používat i bez přímého kontaktu se servery Googlu (provozovatel webu si je může stáhnout na svůj server a IP adresy Googlu vůbec neposílat).

Žalovaný web se má podle verdiktu dalšího odesílání IP adres uživatelů zdržet, jinak mu hrozí sankce až do výše 250 tisíc eur za každý den porušování GDPR.

Celý rozsudek (v němčině) je k dispozici online (případ 3 O 17493/20).