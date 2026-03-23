Vláda chce od července zrušit televizní poplatky pro vybrané skupiny obyvatel a firmy

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce v úterý předložit poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory starší 75 let, tělesně postižené, firmy nebo nezaopatřené lidi do 26 let.
Po jednání koaliční rady to novinářům sdělil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který pod návrh také připojí svůj podpis. Chystaný zákon by měl zároveň zrušit automatické zvyšování poplatků podle inflace.
Má to být první krok před kompletním zrušení poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. „Připravujeme zrušení televizních poplatků a poplatků Českému rozhlasu, abychom byli v souladu s trendy v západních zemích,“ zopakoval o víkendu na sociálních sítích Tomio Okamura. „Systém poplatků funguje pouze v 10 zemích z 27 zemí Evropské unie. Takže se posuneme k tomu, abychom také byli mezi těmi západními zeměmi,“ dodal.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) v pondělí odpoledne na sociálních sítích oznámil, že by koalice chtěla prosadit osvobození části obyvatel od placení poplatků už k 1. červenci 2026.
„Na koaliční radě prošel návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro lidi starší 75 let, podnikatele/OSVČ a studenty do 26 let, který má ambici jim ulevit od již 1.7. 2026. Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme je však úplné zrušení koncesionářských poplatků,“ napsal Klempíř.
Při čtvrtečním jednání mediálního výboru sněmovny odmítl ministr přiblížit podrobnosti chystané reformy financování. Zdůvodnil to tím, že ještě ani na ministerstvu nemají definovanou přesnou podobu. Základní parametry přislíbil představit během jednoho či dvou týdnů, vláda pak má zákon připravený ministerstvem kultury dostat na stůl v červnu letošního roku.