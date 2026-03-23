Lupa.cz  »  Vláda chce od července zrušit televizní poplatky pro vybrané skupiny obyvatel a firmy

Vláda chce od července zrušit televizní poplatky pro vybrané skupiny obyvatel a firmy

Filip Rožánek
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Tomio Okamura Autor: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce v úterý předložit poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory starší 75 let, tělesně postižené, firmy nebo nezaopatřené lidi do 26 let.

Po jednání koaliční rady to novinářům sdělil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který pod návrh také připojí svůj podpis. Chystaný zákon by měl zároveň zrušit automatické zvyšování poplatků podle inflace.

Má to být první krok před kompletním zrušení poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. „Připravujeme zrušení televizních poplatků a poplatků Českému rozhlasu, abychom byli v souladu s trendy v západních zemích,“ zopakoval o víkendu na sociálních sítích Tomio Okamura. „Systém poplatků funguje pouze v 10 zemích z 27 zemí Evropské unie. Takže se posuneme k tomu, abychom také byli mezi těmi západními zeměmi,“ dodal.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) v pondělí odpoledne na sociálních sítích oznámil, že by koalice chtěla prosadit osvobození části obyvatel od placení poplatků už k 1. červenci 2026.

„Na koaliční radě prošel návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro lidi starší 75 let, podnikatele/OSVČ a studenty do 26 let, který má ambici jim ulevit od již 1.7. 2026. Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme je však úplné zrušení koncesionářských poplatků,“ napsal Klempíř.

Při čtvrtečním jednání mediálního výboru sněmovny odmítl ministr přiblížit podrobnosti chystané reformy financování. Zdůvodnil to tím, že ještě ani na ministerstvu nemají definovanou přesnou podobu. Základní parametry přislíbil představit během jednoho či dvou týdnů, vláda pak má zákon připravený ministerstvem kultury dostat na stůl v červnu letošního roku.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

TEMU jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé skutečně myslí o umělé inteligenci

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).