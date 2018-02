 »  Vláda jmenovala zmocněnce pro IT. Celou digitalizaci bude řídit Vladimír Dzurilla

Jan Sedlák

Vláda v demisi dnes oficiálně jmenovala vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. Podle očekávání se jím stal Vladimír Dzurilla, který doposud vedl podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) spadající pod ministerstvo financí. SPCSS pro něj zajišťuje IT a mimo jiné staví nové datové centrum v Zelenči u Prahy.

Dzurilla se také nedávno stal ředitelem dalšího státního IT podniku NAKIT. Ten spadá pod ministerstvo vnitra. Ministr v demisi Lubomír Metnar koncem ledna odvolal dosavadního šéfa NAKITu Alana Ilczyszyna.

Dzurilla tedy nyní dostává dohled nad IT a digitalizací ve státu a jde o centralizaci této oblasti, kterou premiér v demisi Andrej Babiš často proklamuje. Nový zmocněnec má za úkol připravit novou legislativu, aby centralizace byla umožněna, a definovat standardy. Připravenou už má základní strategii.

Dzurilla spadá přímo pod premiéra a podle oficiálních prohlášení by tak tedy měl mít kompetence v prosazování změn. Pomohou k tomu i změny v Radě vlády pro informační bezpečnost (RVIS), která se má starat o takzvanou digitálně přívětivou legislativu. Zapojit se má i Odbor hlavního architekta e-governmentu na vnitru.

Odpovědnost za jednotlivé IT systémy mají mít nadále ministerstva, ta by se ale měla podřizovat standardům, které stát nastaví. Se zmocněncem se mají koordinovat jednotlivé postupy a stejně tak bude Dzurilla dohlížet nad IT rozpočty. Dodržování nastavených postupů a podobně má mít zmocněnec právo přímo vynucovat. Dzurilla má nyní představit (další) akční plán.

Současná vláda si takzvané Digitální Česko dala do programového prohlášení. Jak vypadá a jaké se v něm ve finální verzi udělaly změny, si můžete přečíst zde.