Vláda navrhuje zvýšit počet členů Rady České televize

Autor: Filip Rožánek

Na Českou televizi už by nemuselo dohlížet patnáct lidí jako teď, ale rovnou osmnáct. Navrhuje to ministerstvo kultury, které chce zvýšit počet členů Rady České televize. Důvodem je chystané zapojení Senátu do výběru členů mediálních rad. Počet členů Rady Českého rozhlasu by se nezvyšoval. Současných devět radních by však losovalo, která komora parlamentu by za ně zodpovídala. Šest radních by připadlo Senátu, tři sněmovně.

Změna je součástí upravené novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Její projednávání přerušila vláda v dubnu, aby ministerstvo zapracovalo připomínky Legislativní rady vlády. Vládním právníkům se nelíbilo původní znění, v němž se počítalo s tím, že všem stávajícím radním na podzim zaniknou mandáty. Následně měly obě komory parlamentu zvolit nové členy rad.

Podle upravené verze by všichni současní radní pokračovali v práci až do vypršení mandátů. Zákon by platil od ledna 2023. Do tří měsíců by Senát musel zvolit tři nové televizní radní. Další tři radní by senátoři zvolili v létě 2023, kdy končí mandáty Renému Kühnovi, Tomáši Samkovi a Martinu Doktorovi.

Rada České televize by tak byla rozdělena v poměru 12:6 mezi sněmovnu a Senát. K volbě a odvolání generálního ředitele už by nebyla potřeba shoda nejméně dvou třetin radních, stačit bude prostá nadpoloviční většina všech členů.

Případné zvýšení počtu radních ovlivní také hospodaření České televize, neboť odměny členů rady jsou hrazeny z jejího rozpočtu.

Rada Českého rozhlasu by na své první schůzi po datu účinnosti novely určila losem, která funkční místa „náleží“ Senátu, a která „náleží“ sněmovně. Funkční období by zůstalo zachováno. Po vypršení mandátů by nové členy volila příslušná komora parlamentu.

Upravená novela je zařazena na program středečního jednání vlády. Pokud vláda návrh schválí, postoupí zákon do sněmovny. Vzhledem k parlamentním prázdninám se ale poslanci zřejmě nezačnou zákonem zabývat dřív než v září.