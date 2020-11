Vláda odmítla komunistický návrh na volitelné placení televizních poplatků

Návrh poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM), aby televizní a rozhlasové poplatky nemusel platit každý, kdo čestně prohlásí, že se nedívá na televizi a neposlouchá rádio, u vlády neuspěl. Na pondělním zasedání k návrhu zákona přijala nesouhlasné stanovisko.

„Vláda upozorňuje na to, že přijetím předloženého návrhu zákona by došlo k nezanedbatelnému snížení objemu finančních prostředků určených na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Stát ukládá České televizi a Českému rozhlasu určité povinnosti, včetně povinnosti plnit takové služby, které jsou pro komerční provozovatele vysílání nerentabilní. Jakékoli změny systému a rozsahu výběru poplatků je tedy třeba pečlivě posoudit s ohledem na to, jaký budou mít na plnění veřejné služby vliv. Jen tak bude možno se vyvarovat zásadním, negativním a nevratným dopadům na činnost Českého rozhlasu a České televize, které by mohly znamenat bezprostřední ohrožení plnění úkolů, které mají zajišťovat podle zákona,“ stojí ve vládním usnesení.

„Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích ve své současné podobě stanoví, že placení poplatku je vázáno na vlastnictví, držbu nebo užívání zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání, je-li šířeno stanoveným způsobem. Relevantní pro vznik poplatkové povinnosti proto není skutečné využití přijímače ke sledování televizního nebo rozhlasového vysílání, ale již samotná možnost takové vysílání přijímat. Právo volby, o kterém předkladatel hovoří v důvodové zprávě, spočívá podle stávající úpravy v právu rozhodnout se vysílání žádným způsobem nepřijímat, a nikoli pouze nesledovat jej. Stávající koncepce tedy vychází z premisy, že nikdo nemá doma televizní nebo rozhlasový přijímač proto, aby jej pak vůbec nepoužíval. To, za jakým konkrétním účelem jej používá, co na něm sleduje, přitom není předmětné, neboť je to jen velmi obtížně zjistitelné. Osoby, které v domácnosti nemají televizní nebo rozhlasový přijímač, se mohou na základě čestného prohlášení o této skutečnosti povinnosti platit poplatek zprostit. Navrhovaná změna týkající se osvobození od rozhlasového a televizního poplatku z důvodu prohlášení o nesledování vysílání všemi členy domácnosti jde, jak je vláda přesvědčena, zcela proti principu, na kterém je povinnost tento poplatek platit založena. Navrhované pravidlo by zároveň bylo velmi snadno zneužitelné a nelze proto souhlasit ani s nepodloženým očekáváním předkladatele, že by se jednalo pouze o jednotky domácností,“ připomíná dále vláda.

Vláda nyní pošle své negativní stanovisko do sněmovny a projednávání bude pokračovat podle běžného legislativního procesu. Je však nepravděpodobné, že by sněmovna Ondráčkův návrh schválila.