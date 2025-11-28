Lupa.cz  »  Vláda po mnoha peripetiích schválila návrh zákona o digitální ekonomice

Vláda po mnoha peripetiích schválila návrh zákona o digitální ekonomice

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Karel Choc, Internet Info

Vláda v demisi po mnoha peripetiích na včerejším jednání schválila návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. To ho dodalo už podruhé, protože v předchozím volebním období nebyl proces dokončen. Důsledkem je uplynutí lhůty pro implementaci evropských nařízení.

Návrh zákona vychází z evropských nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a správě dat (Data Governance Act, DGA). V českém prostředí půjde o komplexní právní předpis pro úpravu digitálního a datového prostředí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh zákona shrnulo takto:

Nařízení o digitálních službách přináší důležitá pravidla pro elektronický obchod a další digitální služby v celé EU, jako jsou internetová připojení, cloudové služby či sociální sítě. Míra povinností závisí pak na velikosti a charakteru subjektu. Velcí internetoví giganti tak budou mít více povinností než menší poskytovatelé digitálních služeb.

Nařízení rovněž přináší posílení ochrany evropských spotřebitelů při nákupu na online tržištích, zejména těch ze třetích zemí. Při nakupování online na těchto tržištích budou muset být jasně identifikovány informace o prodejcích, tak informace o nakupovaném výrobku či službě. Spotřebitelé tak získávají možnost lépe ověřit, zda prodejce na zahraniční platformě dodržuje evropská pravidla, a budou tak lépe chráněni před nebezpečnými výrobky nebo padělaným zbožím.

Nařízení DSA rovněž výrazně posiluje bezpečnost dětí v online prostředí. Platformy, včetně sociálních sítí, musí omezit cílenou reklamu založenou na profilování nezletilých, transparentně vysvětlovat doporučovací algoritmy a účinněji bránit šíření nelegálního obsahu – například materiálů podněcujících k sebepoškozování či jiných forem ohrožujícího obsahu zaměřeného na děti. Cílem má být bezpečnější digitální prostředí, které respektuje zranitelnost dětí, podporuje jejich zdravý vývoj a dává rodičům i pedagogům větší jistotu při využívání online služeb dětmi.

V neposlední řadě nařízení DSA přináší lepší ochranu uživatelů v rámci obrany proti neoprávněným zásahům do moderace obsahu, kdy uživatel má možnost odvolat proti rozhodnutí platformy o smazání jeho obsahu. 

Nařízení DGA se pak soustředí na správu a sdílení dat v EU a vytváří právní rámec podporující bezpečné a transparentní zpracování dat. Cílem je podpořit důvěru v digitální služby a usnadnit přístup k datům pro inovativní firmy, při zachování vysokého standardu ochrany osobních údajů.

Dozorovým orgánem pro digitální služby bude Český telekomunikační úřad, v oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále návrh určuje sankce za porušení povinností, jejichž výše vyplývá již z evropských předpisů. Další informace o nařízení o digitálních službách a nařízení o správě dat jsou dostupné na webových stránkách MPO.

Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde Přečtěte si také:

Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).