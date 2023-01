Vláda projedná přesun webů ministerstev pod doménu gov.cz

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Vláda na dnešním jednání rozhodne o migraci webů všech ústředních státních institucí pod jednotnou doménu *.gov.cz. Návrh předkládá místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Mělo by to usnadnit obranu těchto webů před kybernetickými útoky, zlepšit uživatelskou přívětivost a zvýšit důvěryhodnost státních webů. Mimo jiné by se tím měl eliminovat prostor pro phishingové útoky, jaké v posledních měsících zaznamenává například ministerstvo práce a sociálních věcí. Útočníci například využili podobně vypadající doménu mpsv-cz.cz.





„NÚKIB ani jiná státní autorita nemá přehled o všech používaných doménách. Není tak možné efektivně skenovat zranitelnost systémů na doménách, které jsou dostupné koncovým uživatelům (klientům veřejné správy) v prostředí internetu. Kvůli nejednotnosti domén není také možné centrálně nastavovat technická pravidla a zajistit bezpečnost celého řetězce DNS záznamů. V současné době si každý správce systému řeší bezpečnost DNS dle svého uvážení, a vynucovat jednotná pravidla fungování pouze formou standardů je nedostatečné. V některých případech jsou doménová jména dokonce registrována na fyzické osoby, a není tak možné ani pro NÚKIB ani pro běžné uživatele ověřit legitimnost domény,“ konstatuje mimo jiné materiál, který má Lupa k dispozici.





Dokument počítá s tím, že po dobu nejméně deseti let budou přístupné i stávající domény ministerstev a dalších úřadů a bude na nich nastaveno přesměrování na novou adresu. Některé úřady přitom už svou webovou prezentaci na doméně třetího řádu pod gov.cz mají, například Úřad průmyslového vlastnictví (upv.gov.cz) nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce (szpi.gov.cz). Na stejné doméně byly zveřejňovány souhrnné informace ke covidu-19 (covid.gov.cz).

Pokud dnes záměr vláda odsouhlasí, v prvním kroku bude vypracován harmonogram migrace. Předkladatelé odhadují, že s první vlnou změn vládních domén se začne už v příštím roce.

Současně návrh počítá i se zavedením jednotné vizuální identity všech státních webů. Úřady by tak musely pro své webové prezentace používat unifikovanou šablonu dle design systému zveřejněného na webu Designsystem.gov.cz.