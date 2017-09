 »  Vláda projedná studii o sdílené ekonomice. Ve hře je regulace Airbnb a Uberu

Jan Beránek

Airbnb má v Praze 18 tisíc bytů a domů, které za rok vydělají kolem dvou miliard korun. Uber už v republice funguje třetím rokem a jeho status také stále není dořešený.

Dnes proto vláda projednává studii, která navrhuje možnosti, jak regulovat a danit podobné služby. Kolegové z HN už ji získali předem, a tak mohou citovat.

Studie se zaměřuje především na Airbnb s tím, že Uber řeší Soudní dvůr Evropské unie, který by měl ještě letos plno otázek zodpovědět.

Analýza ale odhaduje, že Uber je už v první trojce pražských taxislužeb. Airbnb má zase držet přibližně 48 procent pražského trhu s krátkodobým ubytováním. Hoteliéři se nutně vůči službě nevyhrazují. Požadují jen sjednocení poplatků. S regulací už přichází pražský magistrát.

V září má Praha spustit registr, do kterého by se měli přihlásit všichni pronajímatelé. Studie také navrhuje, aby Airbnb nebo Uber státu povinně hlásily tržby svých pronajímatelů či řidičů. Finanční správa a úřady by pak určily, koho a jak zdaní. Jenom v případě Airbnb by si podle analýzy stát ročně přišel na 500 milionů korun, 50 milionů by připadlo Praze.

Detaily přineseme po zítřejší tiskové konferenci.