 »  Vláda schválila Digitální Česko, analýzy a spol. letos vyjdou na 115 milionů korun

Jan Sedlák

Vláda ještě před Velikonoci vydala usnesení (PDF) k implementačním plánům programu Digitální Česko. Strategii, kterou připravily týmy kolem národního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly, a která se skládá ze třech hlavních dokumentů, jsme na Lupě zveřejňovali koncem loňského roku. Souhrnně řečeno říká, jak by stát měl do budoucna postupovat v tom, aby se digitalizoval a podpořil digitální ekonomiku.

Ministerstvo vnitra nyní zveřejnilo všechny vládou schválené implementační plány programu Digitální Česko. Vládní usnesení ukládá členům vlády, aby se naplněním programu zabývali.

Usnesení konkrétně říká, že členové vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy musí „zajistit plnění implementačních plánů, v souladu s metodikou programu, včetně dodržení stanovených termínů obsažených v implementačních plánech“, dále pak „zajistit přednostní plnění prioritních záměrů stanovených v dokumentu Shrnutí implementačních plánů pro 2019“ a také „jmenovat konkrétní osobu digitálním zmocněncem. Digitální zmocněnec bude odpovědný za plnění části programu Digitální Česko a komunikaci a koordinaci s Radou vlády pro informační společnost i sostatními členy vedení daného resortu a ústředního orgánu státní správy.“

Ministryně financí má s ostatními členy vlády zajistit financování v návaznosti na implementační plány. „Pro rok 2019 se požaduje zajistit financování analýz, prioritních a krátkodobých záměrů v rozsahu 95 milionů korun,“ uvádí usnesení.

Ministryně má také společně s prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra zajistit financování Digitálního Česka v rozsahu 20 milionů korun na rok 2019 s výhledem 30 milionů korun na rok 2020.