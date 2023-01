Vláda schválila migraci ministerských domén pod gov.cz

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Vláda na druhý pokus schválila přesun domén ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy pod jednotnou doménu gov.cz. Týkat se to tak bude například i Českého telekomunikačního nebo Českého statistického úřadu. Záměr předložil místopředseda vlády pro digitalizaci a mnistr pro místní rozvoj Ivan Bartoš už na minulé zasedání kabinetu. Tehdy tento bod vláda odložila. Součástí dnes schváleného materiálu je i plán sjednotit podobu webů celé státní správy.





Návrh mimo jiné kritizuje roztříštěnost v názvů domén jednotlivých úřadů. Vedle standardních zkratek (mpsv.cz nebo mmr.cz) existují i nestandardní podoby, jako army.cz pro ministerstvo obrany nebo eagri.cz pro resort zemědělství. Ačkoliv kabinet poukazuje na to, že materiál prošel připomínkovým řízením a byl předložen bez rozporů, redakce Lupy měla možnost se s tabulkou vypořádání připomínek seznámit. A právě například ministerstvo obrany proti změně protestuje a poukazuje na to, že jde o již zažitou doménu a její přesun by poškodil dobré jméno resortu.





Předkladatelé za největší výhodu migrace domén považují fakt, že přesun znesnadní phishingové útoky například proti elektronickým agendám ministerstva práce a sociálních věcí. Podvodníci tehdy využili podobné domény typu mpsv-cz.cz nebo mpsv-post.online a nepozorného občana tím mohli zmást.

Dále by jednotná doména pro státní weby měla zvýšit důvěryhodnost a přívětivost i pro zahraniční partnery. Doména .gov je už nyní využívána v řadě evropských států – Velké Británii, Chorvatsku, Belgii, Estonsku nebo Polsku.

Záměr počítá s tím, že nejméně po dobu deseti let zůstanou paralelně funkční i stávající domény a návštěvníky budou na prezentace umístěné pod společnou doménou gov.cz přesměrovávat.

Ve stádiu analýzy je pak záměr jednotné vizuální identity státu. Vicepremiér pro digitalizaci si schváleným materiálem uložil analýzu zpracovat a předložit vládě do 9 měsíců.