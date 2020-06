 »  Vláda schválila návrh MF na opatření proti praní špinavých peněz, dotkne se i kryptoměn

Vláda v pondělí schválila návrh z dílny Ministerstva financí, který do českého práva přejímá požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice) a implementuje doporučení FATF.

Co se týče kryptoměn, respektive na ně navázaných kustodiální služeb, článek 47 evropské AML směrnice ve svém prvním bodě říká, že členské státy musí zajistit, aby povinné osoby (původně pouze klasické směnárny, provozovny poskytující proplácení šeků a poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy a obchodní společnosti) musely mít licenci nebo registraci. V české podobě zákona se tak například rozšíří množství osob, které podléhají registraci, protože poskytují „služby spojené s virtuální měnou“, nově by sem mohly spadat například platební brány. Téma jsme podrobně rozebírali například v článcích České „kladivo na kryptoměny“? Co má změnit chystaný zákon a Doporučení č. 16: hrozba pro kryptoměnové burzy, nebo spíš pro jejich uživatele.

Na firmy, které zprostředkovávají směnu, uložení, nebo obchodování s kryptoměnami pro změnu pravděpodobně dopadne povinnost písemně dokumentovat postupy, pomocí nichž praní špinavých peněz předcházejí, a to včetně provádění řádné identifikace a kontroly svých klientů a provádění zostřeného dohledu nad těmi s (potenciálně) zvýšeným rizikem.

„Cílem je do českého právního řádu zavést moderní právní úpravu boje proti praní peněz a proti financování terorismu odpovídající mezinárodním standardům v této oblasti, která přispěje k předcházení aktuálním teroristickým hrozbám,“ prohlašuje ministerstvo.