 »  Vláda schválila snížení poplatků za využívání kmitočtů, operátoři ušetří desítky milionů

David Slížek

Telekomunikační operátoři zaplatí méně za využívání rádiových kmitočtů. Vláda na svém středečním zasedání schválila nové znění nařízení 154/2005 Sb., které stanovuje, kolik operátoři státu za využívání frekvencí platí. Změna se netýká jen velkých mobilních operátorů, ale také menších telco firem, které využívají bezdrátové přenosy.

Nové nařízení mění mechanismus pro výpočet výše ročního poplatku a u mobilních sítí stanoví nový koeficient pro kmitočtový úsek do 2,2 GHz.

„Pomáháme tím poskytovatelům připojení k internetu v domácnostech a firmách, což jsou v Česku především malé a střední podniky, poplatky se zlevňují i mobilním operátorům. Díky tomu budou moci nabídnout lepší a dostupnější služby svým zákazníkům,“ komentoval snížení ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Telekomunikační operátoři by oproti současnému stavu měli na poplatcích ušetřit desítky milionů korun, vyplývá z odhadů v důvodové zprávě k novele nařízení: „Celkový předpokládaný dopad (v závislosti na konečném termínu účinnosti) na ročním objemu vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů, a tedy příjem státního rozpočtu, lze předpokládat na úrovni mínus 145 milionů Kč.“

V roce 2016 stát na poplatcích vybral celkem 1,12 miliardy Kč (loni pak 1,16 miliardy) a materiál předpokládá, že by se výběr poplatků měl do dvou až tří let vrátit nad tuto úroveň, protože operátoři budou s tím, jak rostou nároky na objem přenášených dat, využívat větší rozsah spektra nové frekvence.

„V horizontu roku 2019 by měly být provedeny další aukce kmitočtů (pásmo 700 MHz a pásmo 3,4 GHz), které by měly podle předběžných odhadů představovat na výnosech z udělení přídělů rádiových kmitočtů min. 8 miliard Kč,“ konstatuje zpráva.